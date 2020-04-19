Побачила світ автобіографічна книга про Філю Жебровську

Книга «Візіонер» про Філю Жебровську, власницю найбільшої української фармацевтичної компанії «Фармак», побачила світ у квітні у видавничому домі «Бурда».
Автобіографія розповідає про життя людини, яка зуміла вивести з кризи радянське підприємство й перетворити його на сучасне європейське виробництво.
Крізь призму особистості читач зможе дізнатись історію цілої епохи в розвитку України в період після Другої світової війни й до сьогодні.
У підготовці мемуарів використано інтерв’ю з рідними та близькими Філі Жебровської, а також світлини із сімейного архіву та фотобанку «Фармак».
«Написання цієї книги стало сюрпризом для мене. Ідея належить моїм колегам, і я вдячна за їхню працю. Без участі моїх сім’ї та друзів не вийшло б такого пам’ятного подарунка, який, звичайно, увійде в історію не тільки сім’ї Жебрівських, а й заводу “Фармак” і, якоюсь мірою, фармгалузі України. Майбутнє не може бути без минулого. Наші нащадки повинні знати історію своєї родини, країни і, добре б, історію підприємства, де ти працюєш. Для мене сім’я і “Фармак” – неподільні речі. Наші долі переплетені, тому й історія в нас спільна. Я сподіваюся, що читачі зможуть відчути те, що відчувала я, коли приймала ті чи інші рішення у своєму житті, і побачать цілі, які я ставила і ставлю перед собою і “Фармак”», – зазначила Філя Жебровська.
Наклад книги – 2000 примірників. Вони надійдуть до бібліотек, партнерам, колегам і друзям Філі Жебровської. Вільний продаж видання не заплановано.
Авторами книги стали керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ «Фармак» Олена Зубарєва й журналіст видавничого дому «Бурда» Юля Слинько.
«Ця книга не тільки про людину, яка змінила перебіг історії одного конкретного підприємства. Ця книга про людей і цілу епоху. Вона показує розвиток галузі в різні періоди незалежності України. На прикладі “Фармак” можна простежити перебіг історії й разом із головною героїнею книги пережити яскраві життєві моменти. Я постаралася відповісти на питання, як тендітній жінці з провінції вдалося очолити велике підприємство і вивести його в лідери галузі», – зазначила Олена Зубарєва.
ДОВІДКА
«Фармак» – лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в усіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно «Фармак» виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – приблизно сто лікарських засобів.
Компанія щорічно реінвестує в розвиток приблизно 95% прибутку. За останні п’ять років інвестиції «Фармак» у науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становлять 3,4 млрд грн. “Фармак” щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки 15 млн доларів
Розширення виробництва за останні 5 років дало змогу збільшити обсяг виготовленої продукції на 35%. У 2015 році «Фармак» відкрив власне виробництво субстанцій у м. Шостка. Приблизно 20% субстанцій для лікарських засобів компанії виготовляються на заводі, що свідчить про вертикальну інтеграцію «Фармак». Інвестиції в будівництво заводу з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) у місті Шостка становлять 40 млн доларів США. З них 500 тис. євро пішли на сучасні очисні споруди.
Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 242 млн доларів США. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів. На виробництві впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.
За версією журналу «ТОП 100» компанія «Фармак» очолила рейтинг інноваційних лідерів галузі у 2019 році. Впровадження сучасних технологій, передового обладнання та інноваційних підходів у виробничу й управлінську діяльність «Фармак» – багаторічна філософія компанії й основна конкурентна перевага. На підприємстві працюють 2700 співробітників. Фармаківці отримують конкурентну та прозору заробітну плату, яку щорічно коригують на основі міжнародних оглядів заробітних плат. За 5 років середня зарплата зросла у 2,5 раза та щорічно збільшується на 15%.
Збереження й розвиток наукового потенціалу країни – одна з ключових цілей компанії. «Фармак» із 2013 року щорічно проводить міжнародну «Школу молодого науковця». Компанія співпрацює із шістьма провідними вишами країни. Також 2020 року було підписано меморандум із Малою академією наук України.
Місія компанії – робити доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою. У 2019 році було впроваджено у виробництво 20 нових продуктів. «Фармак» розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі та випустив ліки в новому для себе портфелі пульмонології. У 2018 було відкрито нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції сягнули 20 млн євро. Для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів і збільшення доступності лікарських препаратів «Фармак» бере активну участь у програмі «Доступні ліки» з часткою 13,7%.
«Фармак» поділяє цілі глобального договору ООН, які покликані вдосконалити якість життя людей і підвищити соціальну відповідальність бізнесу в інтересах суспільства. «Фармак» став першою українською фармацевтичною компанією, яка приєдналася до ГД ООН.
Збільшуючи виробничі потужності, компанія намагається мінімізувати вплив на довкілля. За 9 місяців 2019 року споживання електроенергії зменшилося на 9,32%; газу на 19,49% на гривню випущеної продукції проти аналогічного періоду 2018 року.
Розуміючи важливість глобальних кліматичних змін на планеті та впливу людини на екологію, «Фармак» створив навчальну програму «Екошкола» для учнів 8–11 класів. Школярі, здобувши необхідні знання на освітній платформі, можуть створити для своєї школи проєкт, спрямований на ощадливе використання природніх ресурсів, і виграти грант на його реалізацію.
Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак»
Філя Жебровська, голова Наглядової ради АТ «Фармак»