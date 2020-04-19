Ринок праці Запорізької області

Станом на 17 квітня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,6 тис. осіб, з них 16,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 17 квітня 2020 року – 1432 одиниці (у м. Запоріжжі – 689 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 9 безробітних).
З початку квітня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 404 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 87 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.