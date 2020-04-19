Серед 1132 заявок, які надійшли на електронну адресу конкурсу, Національна експертна рада та більше ніж 40 залучених зовнішніх експертів визначили найкращих благодійників та волонтерів України в 2019 році. Цьогоріч учасники конкурсу подавали свої заявки в 24 номінації. У зв’язку із пандемією COVID – 2019 та запровадженням карантинних заходів в Україні оголошення переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019» було перенесено в онлайн режим. Оголосили та привітали цьогорічних переможців 9 квітня 2020 року о 15:00 через наш канал на YouTube.
На початку оголошення домінантів усіх учасників конкурсу вітали:
Предстоятель Православної Церкви України, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України ЕПІФАНІЙ (Думенко).
Верховний архієпископ Києво-Галицький, Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший СВЯТОСЛАВ (Шевчук).
ОЛЕКСАНДР МАКСИМЧУК – Президент Асоціації благодійників України, Голова Оргкомітету Національного конкурсу «Благодійна Україна».
АНЖЕЛІКА РУДНИЦЬКА – голова Наглядової ради конкурсу «Благодійна Україна», волонтерка, співачка, громадська діячка, мисткиня.
ОКСАНА ЛОБКО – історикиня, виконавча директорка Асоціації благодійників України, секретарка Оргкомітету конкурсу «Благодійна Україна».
ГАЛИНА СИМХА – голова правління Асоціації Український бурштиновий світ, членкиня АБУ.
Традиційно, і у цьому році не обійшлося без спеціальних нагород. Оргкомітетом Конкурсу було прийнято рішення нагородити 2 іноземців, які своєю діяльністю та підтримкою вже багато років допомагають Україні та українським дітям. Спеціальні відзнаки отримають:
Міністр закордонних справ Турецької Республіки пан Мевлюта Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) (Туреччина) – за зміцнення міжнародних зв’язків та за довготривалу дружбу між Україною та Туреччиною.
Доктор Міклош Інанчі (Dr. Ináncsy Miklós) (Угорщина) – за багаторічну системну підтримку благодійності в Україні.
СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА-2019»– ЗАПОРІЖЦІ
У номінації «Благодійність неурядового сектору» (45 заявок) переможців вітав БОГДАН МАСЛИЧ – виконавчий директор ГО «Гурт», громадський діяч, експерт з розвитку громадянського суспільства, член Медіа ради конкурсу «Благодійна Україна».
БЛАГОДІЙНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ
1 місце – Громадська організація «Запоріжжя. Платформа спільних дій» (м. Запоріжжя)
У номінації «Добро починається з тебе» (120 заявок) переможців вітала КАТЕРИНА ЮЩЕНКО – голова Наглядової ради міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», членкиня Національної експертної ради конкурсу «Благодійна Україна»
«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»
3 місце – Запорізька обласна молодіжна організація глухих «Наше щасливе життя» (м. Запоріжжя)
У номінації «Колективне волонтерство» (85 заявок) переможців вітав САШКО ЛІРНИК – казкар-лірник, сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм.
КОЛЕКТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО
1 місце – Волонтерська мережа «Volunteer Community Ukraine» (м. Запоріжжя)
У номінації «Регіональна благодійність» нагороди (93 заявки) переможців вітала ІРИНА БОРЗОВА – народна депутатка України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, членкиня Наглядової ради та оргкомітету Конкурсу «Благодійна Україна».
РЕГІОНАЛЬНА БЛАГОДІЙНІСТЬ
3 місце – Благодійний фонд «Щаслива дитина» (м. Запоріжжя)
У номінації «Волонтер року» (70 заявок) переможців вітала ІРМА ВІТОВСЬКА-ВАНЦА – акторка, волонтерка, членкиня Наглядової ради та оргкомітету Конкурсу «Благодійна Україна».
ВОЛОНТЕР РОКУ
3 місце – Вдовцов Юрій (м. Запоріжжя)
У номінації «Народний благодійник» (24 заявки) переможців вітала МАРИНА АНТОНОВА – голова Правління міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», співорганізатора конкурсу «Благодійна Україна» членкиня Оргкомітету конкурсу, членкиня Правління Асоціації благодійників України.
НАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИК
3 місце – Герилів Степан та благодійна скриня «ДоброДій» (м. Бердянськ, Запорізька обл.)
Від жовтня 2019 року до 5 березня 2020 року тривав прийом заявок на конкурс. За всю історію конкурсу цьогоріч оргкомітет отримав найбільшу кількість заявок – 1132. До початку квітня Національна експертна рада, із залученими зовнішніми експертами, оцінювали заявки та визначали лауреатів та переможців конкурсу. Нагадаємо, що, окрім Національної експертної ради до керівних органів конкурсу входять Наглядова рада, Медіа рада, Ділова рада та Організаційний комітет. Склад Керівних органів Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019» за лінком: https://blagoukraine.org/ukr/news/427-kerivni_organu19.html