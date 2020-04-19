18 квітня дільничним під час перевірки Хортицького району на порушення карантинних норм було зафіксовано, що священнослужитель в приміщенні храму на пр. Ювілейному, проводив обряд освячення пасок, на якому були присутні люди. І це при тому, що діє карантинне обмеження на велике скупчення людей.
Як повідомляють в прес-службі Національної поліції Запорізької області, щодо священнослужителя 1987 року народження складено адмінпротокол за ст. 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – штраф 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.
Також кристувач мережі facebook Віталій Горбенко на своїй сторінці повідомляє:
«Настоятель церкви на честь Преподобного Олексія Карпаторусського Запорізької єпархії УПЦ (м. Запоріжжя, вул. Передатна, буд. 27) отець Костянтин Барбара свідомо порушує вимоги карантинних заходівта відкрито запрошує парафіян прийти святити Великодня продукцію, таким чином наражаючі на небезпеку, віруючіх та собі, не только заразитися коронавірусом, но ще й буті оштрафованім на 17000 гривень».
Нагадуємо, що медики, представники влади, поліція закликають громадян дотримуватися правил карантину та ставитися до них з розумінням. Ці обмеження діють для збереження вашого життя і здоров’я.
Священники порушують вимоги карантину
18 квітня дільничним під час перевірки Хортицького району на порушення карантинних норм було зафіксовано, що священнослужитель в приміщенні храму на пр. Ювілейному, проводив обряд освячення пасок, на якому були присутні люди. І це при тому, що діє карантинне обмеження на велике скупчення людей.