Увага! Оперативна інформація стосовно задимлення атмосферного повітря!

Починаючи з 10:00 17.04.2020 року в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Запорізькій області по лініям «101» та «112» почали надходити повідомлення про задимлення атмосферного повітря у різних районах м. Запоріжжя та Запорізького району.
Для проведення розвідки та виявлення осередків задимлення від ГУ ДСНС (у різних напрямках) залучалися 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Рятувальники провели моніторинг та осередків задимлення не виявили.
Інформація про задимлення була надана у лабораторний центр для проведення замірів повітря.
На даний час на території Запорізькій області надзвичайних ситуацій (подій), які би могли привести до задимленості атмосферного повітря такого масштабу не зареєстровано. Підрозділи Головного управління ДСНС України у Запорізькій області на даний час знаходяться у місцях дислокації та готові до дій за призначенням.
Радіаційний фон у м. Запоріжжя складає 0,10 мкЗв/год, що є у межах норми.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області