Виробничих аварій, що призвели до вибухів і людських жертв, на «Запоріжсталі» НЕМАЄ

Виробничих аварій, що призвели до вибухів і людських жертв, на «Запоріжсталі» НЕМАЄ

 В інтернет-спільнотах і групах у месенджерах поширено недостовірну інформацію про нібито вибух на доменній печі «Запоріжсталі», який нібито призвів до людських жертв і викиду хлору в атмосферу.

 

Дана інформація не відповідає дійсності і здоровому глузду. Повідомляємо, що:

 

  1. Виробничих аварій, що призвели до вибухів і людських жертв, на «Запоріжсталі» НЕМАЄ. Ми працюємо у штатному режимі.
  2. Хлор НЕ використовується і НЕ утворюється в технологічному процесі «Запоріжсталі» – тому ймовірність викидів хлору в атмосферу комбінатом категорично виключена.
  3. Системи аспірації виробничих агрегатів і устаткування «Запоріжсталі» працюють у штатному режимі згідно з українським законодавством.
  4. На широке поширення в медіа-просторі фейку про нібито вибух на комбінаті оперативно відреагували Національна поліція і екологічна інспекція, які у той же день, 17 квітня 2020 року, відвідали «Запоріжсталь» і констатували відсутність позаштатних і аварійних ситуацій на комбінаті.

 

Підприємство працює в штатному режимі з дотриманням норм, закріплених в природоохоронному законодавстві України.

 

 

 

Прес- служба ПАТ «Запоріжсталь»

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