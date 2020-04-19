В інтернет-спільнотах і групах у месенджерах поширено недостовірну інформацію про нібито вибух на доменній печі «Запоріжсталі», який нібито призвів до людських жертв і викиду хлору в атмосферу.
Дана інформація не відповідає дійсності і здоровому глузду. Повідомляємо, що:
- Виробничих аварій, що призвели до вибухів і людських жертв, на «Запоріжсталі» НЕМАЄ. Ми працюємо у штатному режимі.
- Хлор НЕ використовується і НЕ утворюється в технологічному процесі «Запоріжсталі» – тому ймовірність викидів хлору в атмосферу комбінатом категорично виключена.
- Системи аспірації виробничих агрегатів і устаткування «Запоріжсталі» працюють у штатному режимі згідно з українським законодавством.
- На широке поширення в медіа-просторі фейку про нібито вибух на комбінаті оперативно відреагували Національна поліція і екологічна інспекція, які у той же день, 17 квітня 2020 року, відвідали «Запоріжсталь» і констатували відсутність позаштатних і аварійних ситуацій на комбінаті.
Підприємство працює в штатному режимі з дотриманням норм, закріплених в природоохоронному законодавстві України.
Прес- служба ПАТ «Запоріжсталь»