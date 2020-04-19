З початку року запорізьких підприємців стало на 3,5 тисячі більше

Протягом перших трьох місяців року на Запоріжжі власний бізнес започаткували 3573 платника податків, з яких 3093 фізичних осіб-підприємців та 480 суб’єктів господарювання-юридичних осіб. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість нових суб’єктів господарювання зросла на 826.
Так, у березні власну справу відкрили 934 бізнесмена-початківця, з них 795 ФОПів та 139 юридичних осіб.
Усього на податковому обліку в Запорізькій області перебувають 122724 платника, що на 1601 перевищує аналогічний показник минулого року. Серед них – 70535 приватних підприємців і 52189 компаній та організацій.
Нагадаємо, що за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, але лише за себе. Також, починаючи з 2 квітня, для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування збільшено ліміти отриманих доходів: для 1 групи – до 1 млн грн (було 300 тис. грн), для 2 групи – до 5 млн (було 1,5 млн грн), для 3 групи – до 7 млн грн (було 5 млн).
Головне управління ДПС у Запорізькій області