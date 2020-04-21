У Запоріжжі відбудеться масштабний автопробіг на захист малого бізнесу

Підприємці Запоріжжя, яких міська влада позбавила можливості виживати, проведуть в середу, 22 квітня, масовий автопробіг, мета якого – висловити підтримку малому бізнесу.
Про це повідомили в міському Союзі підприємців “Ніка”. Захід носить статус всеукраїнського: одночасно з Запоріжжям такі ж автопробіги з метою привернути увагу до становища самозайнятих людей пройдуть в ряді обласних центрів України.
У Запоріжжі автопробіг стартує одночасно в двох місцях в 10.00. Одна колона стартує з проспекту Ювілейного в Хортицькому районі, друга – з площі Університетської в Олександрівському районі. У центрі міста приблизно о 10.30 ці колони з’єднаються, і приїдуть спочатку до облдержадміністрації, а потім – до мерії Запоріжжя.
Варто зазначити, що даний захід, за словами організаторів, не порушує правил карантину: люди не будуть виходити з автомобілів, а вимоги учасників у вигляді резолюції представникам влади передасть глава Союзу підприємців “Ніка” Лідія Кривенко.
Як відомо, міська влада Запоріжжя закрила всі міські ринки, в результаті чого великі мережі супермаркетів стали фактично монополістами і підняли ціни на продукти. Запорожці кажуть, що все це схоже на “договірняк” супермаркетів і чиновників – природно, не за “дякую”. В результаті вже другий місяць страждають не тільки жителі міста, змушені переплачувати у великих магазинах, і не тільки підприємці з ринків міста, які “попали” з швидкопсувними продуктами, а зараз втратили свій дохід. До лав постраждалих від закриття базарів потрапили і численні фермери.
Зараз у розпалі – збирання врожаю ранніх овочів, однак реалізовувати їх просто ніде. Супермаркети фермерську продукцію просто не беруть, вважаючи за краще імпорт і контракти з великими агрохолдингами. А жителі сіл Запорізької області, які вирощують овочі, зараз зазнають величезних збитків, залишившись з продукцією, яку неможливо реалізувати. Весь цей комплекс проблем розпалює соціальну напругу в Запоріжжі і околицях. “Ми хочемо показати владі, що ми – СИЛА, якою не варто нехтувати”, – говорять представники малого бізнесу.