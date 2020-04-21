Увага! Зміни законодавства, контакти, новини, бюджетні рахунки та інша актуальна інформація – тільки на сайті податкової: zp.tax.gov.ua

З початку роботи нової податкової служби минуло вже понад півроку, проте досі виникають непорозуміння у журналістів та громадян, які шукають необхідні дані не на тих інформаційних ресурсах.
Нагадуємо, що в результаті реорганізації Державної фіскальної служби були створені Державна податкова служба та Державна митна служба. При цьому у складі ДФС залишились підрозділи податкової міліції.
Тому інформація щодо новацій та застосування норм чинного податкового законодавства, новини та інші важливі аспекти діяльності податкової служби щоденно оприлюднюються тільки на сайті Державної податкової служби http://www.tax.gov.ua/.
Податкові новини Запорізької області, діючі бюджетні рахунки, ставки місцевих податків, реєстри, набори відкритих даних, контактну інформацію територіальних органів податкової слід шукати на субсайті Головного управління ДПС у Запорізькій області http://zp.tax.gov.ua/.
Крім того, всі електронні податкові сервіси, зокрема і електронний кабінет, також розміщені на нових вебресурсах http://www.tax.gov.ua/ та http://zp.tax.gov.ua/.
Особливо зараз у період пандемії COVID-19 для підприємців важливо отримувати достовірну інформацію та бути на зв’язку з податковою онлайн. Користуйтесь перевіреними джерелами інформації та будьте здорові!