З доходів запоріжців до бюджетів надійшло майже 2 мільярди гривень

Протягом першого кварталу з доходів запоріжців до бюджетів було перераховано 1 мільярд 957 мільйонів гривень ПДФО (без даних великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, сплачена сума у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року збільшилася майже на 13 відсотків. Додатково скарбниці отримали 224 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб.
Відповідно до бюджетного розподілу до державного бюджету надійшло 503 мільйони ПДФО, до місцевих – 1 мільярд 454 мільйони гривень.
Зокрема, міський бюджет Запоріжжя отримав 634 мільйони гривень, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 241 мільйон, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – близько 152 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 103 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 86 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 60 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 40 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – майже 40 мільйонів гривень ПДФО тощо.
Усього в Запорізькій області налічується 51 тисяча 300 платників податку на доходи фізичних осіб, з яких 37 тисяч 400 – суб’єкти господарювання-юридичні особи, майже 14 тисяч – фізичні особи-підприємці.
Головне управління ДФС у Запорізькій області