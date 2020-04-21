«Запоріжсталь» передав запорізькій державній пожежно-рятувальній частині № 29 нову пожежну машину

«Запоріжсталь» до Дня пожежної охорони України передав державній пожежно-рятувальній частині № 29 м Запоріжжя (ДПРЧ-29) сучасну пожежну автоцистерну на базі шасі MAN. На придбання нової пожежної техніки комбінат скерував 4,3 млн гривень.
«Рятувальник – мужня і важлива професія. Пожежні завжди стоять на сторожі нашої безпеки і першими приходять на допомогу, що особливо важливо для металургії – галузі, пов’язаної з вогнем. Ми повинні підтримувати їх і не додавати роботи, діючи злагоджено і безпечно на виробництві», – підкреслив Генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.
Пожежна машина – перший новий автомобіль в пожежній частині за останні 20 років. Ємність нової автоцистерни в 2,5 рази більше, ніж у її попередників, і становить близько 5 тон води та 500 літрів піноутворювача. Машина укомплектована зручними багатофункціональними пожежними стволами комбінованого типу і насосною установкою, які забезпечують дальність викиду струменя до 30 метрів у висоту при продуктивності 60 літрів на секунду. Все це дозволяє максимально оперативно локалізувати і загасити займання.
Комплектація автомобіля насосом з обігрівом забезпечить ефективну та високооперативну роботу пожежного розрахунку при низьких температурах повітря, що особливо важливо в холодну пору року. Пожежний автомобіль обладнано світловими щоглами та комплектом додаткової аварійно-рятувальної техніки – бензопилою і бензорізом.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»