Запорізькі медики отримали від титанового бізнесу Group DF лабораторний комплекс для діагностики CОVID-19

група компаній, що входять в титановий бізнес Group DF, передала Запорізькому обласному лабораторному центру Міністерства охорони здоров’я України сучасне обладнання (лабораторний комплекс, що складається з дослідницького обладнання, виробленого компаніями США, Латвії, Польщі та України) та витратні матеріали, необхідні для проведення лабораторних досліджень і діагностики CОVID-19.
Про це повідомив журналістам голова Запорізької ОДА Віталій Турінок в ході передачі обладнання постачальником – лабораторному центру.
«Це зразок того, як бізнес і влада можуть ефективно взаємодіяти. З моменту переговорів до поставки – пройшов дуже короткий період. Ми раді, що сьогодні відбулася передача цього обладнання. Всі спрацювали дуже добре, сьогодні ж почнеться налагодження устаткування. Установка і запуск лабораторного комплексу дадуть можливість оперативно проводити діагностування на CОVID-19 і швидше надавати невідкладну допомогу хворим. Запорізька ОДА продовжує піклується про жителів області, і ми щиро вдячні підприємствам, які йдуть нам на зустріч. Те, що ми бачимо – це історія про допомогу людям, це історія про відповідальність бізнесу, це історія про врятовані життя», – сказав Віталій Турінок.
Також Віталій Турінок повідомив, що підприємства титанового бізнесу Group DF додатково профінансували ремонт апарату штучної вентиляції легенів «Hamilton- C2» для Запорізької обласної інфекційної лікарні.
«Допомога медицині – це зараз основний пріоритет соціальної політики бізнесу. Відповідальний бізнес спрямовує свої максимальні зусилля, щоб допомогти медицині. Особливо на регіональному рівні. Ми щиро сподіваємося, що така допомога посприяє порятунку багатьох людських життів. Підприємства повинні дбати не тільки про свій персонал, а й про добробут жителів міст, в яких вони працюють. Сьогодні час підставити надійне плече і допомогти держави», – коментує директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сивак.
У березні 2020 року «ЗТМК», що входить в титановий бізнес Group DF, налагодило виробництво захисних масок і антисептиків, а також організувало безкоштовну поставку всім бажаючим підприємствам житлово-комунального комплексу та ОСББ спеціального дезинфікуючого розчину.
Прес-центр ТОВ “ЗТМК”