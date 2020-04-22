Запоріжці сплатили 28 мільйонів гривень податку на нерухомість

Місцеві бюджети Запорізького регіону за три місяці поточного року отримали 28 мільйонів 395 тисяч гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, порівняно з минулим роком надходження зросли на 18,4 відсотка, додатково платники поповнили скарбниці на 4 мільйона 400 тисяч гривень.
Зокрема, від юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 22 мільйона податку на нерухомість, що на 1,3 мільйона більше, ніж торік. Громадяни сплатили 6 мільйонів 400 тисяч гривень, перевищення показників першого кварталу 2019 року склало 3,1 мільйона гривень.
Найбільші суми податку сплатили власники нерухомості м. Запоріжжя – 10 мільйонів (+1,3 мільйона). До бюджетів м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямовано 4,8 мільйона (+1,08 мільйона), Якимівського і Приазовського районів – 3,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2,4 мільйона, Запорізького району – 1,6 мільйона, майже стільки ж – Вільнянського і Новомиколаївського районів.
Нагадуємо, Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу згідно з якими об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, з 1 по 31 березня 2020 року не оподатковуються. Тобто, суб’єкти господарювання звільняються від сплати податку на нерухоме майно на один місяць.
При цьому платники податку (крім фізичних осіб), що відповідно до пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 ПКУ вже подали декларацію, мають право надати уточнюючу податкову декларацію та відобразити в ній зміни податкового зобов’язання зі сплати податку на нерухоме майно за податковий період березень 2020 року.