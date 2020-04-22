Жінки в IT: де більше ресурсів, там більше чоловіків

Нинішня ситуація з карантином для запобігання та протидії коронавірусу та переведення роботи в онлайн-режим наочно демонструє важливість, актуальність та перспективність IT-сфери. Галузь IT є однією з найбільш перспективних і високооплачуваних галузей у всьому світі. Працевлаштування в галузі ІТ відкриває можливості виконувати завдання дистанційно, перебуваючи в будь-якому місці, де є доступ до мережі Інтернет, самостійно організовувати свою роботу, усього за кілька років зробити кар’єру. Такі умови праці є дуже привабливими для жінок, зважаючи на можливість успішно поєднувати робочі та сімейні обов’язки, бути фінансово незалежною, а також не залишати роботу на час декретної відпустки. Проте в реальності ІТ-галузь вважається однією з найбільш “чоловічих” та асиметричних на ринку праці з доволі низькою представленістю в ній жінок.
- В Україні галузь IT щорічно зростає в середньому на 25 %, а її експортна доля вийшла на третє місце після товарів агросектору та металургії.
- За даними популярного IT-ресурсу DOU, наразі в українській сфері IT чоловіків переважна більшість, хоча відсоток жінок з 2011 р збільшився з 7% до 20%. І це незалежно від типу і розміру компаній — це загальний ринковий тренд.
- У міжнародних аутсорсингових компаніях цей показник може досягати 30% і навіть 40%.
- За даними опитування UNICEF, чому жінки менше орієнтовані на побудову кар’єри в IT, ніж чоловіки:
- 31% респонденток-жінок відповіли, що вони недостатньо інформовані у цій сфері,
- 28% – що їм не цікава галузь.
- 23% не впевнені у своїх силах.
- 17% вважають сферу чоловічою.
- 12% вважають, що робота в галузі негативно відіб’ється на особистому житті і що погано вчили точні науки в середній школі.
- Згідно з дослідженням консалтингової компанії McKinsey & Company, компанії з найбільшим представництвом жінок у керівництві демонструють на 41% більший дохід на акціонерний капітал та на 56% кращі результати операційної діяльності, ніж компанії, де в менеджменті працюють лише чоловіки. Це та інші дослідження дали змогу Національному центру жінок в інформаційних технологіях (NCWIT) говорити про беззаперечну перевагу диверсифікованих команд.
- У США 10 років тому почали активно займатися залученням дівчат і жінок до IT шляхом навчальних програм для дівчат. В рамках однієї з таких програм за 3 роки навчання закінчили 10 тис. жінок, 90% з яких вступили до вишів за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Частина випускниць встигла пройти стажування і була зарахована до лав Google, Microsoft, Twitter та Facebook.
- Приклади успішних жінок в IT:
Шеріл Сендберг – виконавчий директор Facebook з 2008 року
Сьюзен Войжицьки – головний виконавчий директор YouTube
Урсула Бернс – очолює раду директорів телекомунікаційної групи VEON, член ради директорів Uber
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.