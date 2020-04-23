За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 64 мільйона гривень екоподатку

За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 64 мільйона гривень екоподатку

Підприємства Запорізької області за перший квартал перерахували до бюджетів 64 мільйони гривень екологічного податку (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДПС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, зі сплаченої суми до державного бюджету надійшло майже 35 мільйонів, до місцевих – 29 мільйонів гривень екоподатку.

Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 50,6 мільйона, Запорізького району – 6,2  мільйона, м. Запоріжжя – 2,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 1 мільйон, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 848 тисяч, а також Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 756 тисяч.

Усього на території Запорізької області зареєстровано 2588 підприємств-забруднювачів довкілля.

 

Економіка