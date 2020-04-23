За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 64 мільйона гривень екоподатку

Підприємства Запорізької області за перший квартал перерахували до бюджетів 64 мільйони гривень екологічного податку (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДПС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, зі сплаченої суми до державного бюджету надійшло майже 35 мільйонів, до місцевих – 29 мільйонів гривень екоподатку.
Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 50,6 мільйона, Запорізького району – 6,2 мільйона, м. Запоріжжя – 2,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 1 мільйон, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 848 тисяч, а також Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 756 тисяч.
Усього на території Запорізької області зареєстровано 2588 підприємств-забруднювачів довкілля.