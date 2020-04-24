До Державного реєстру фізичних осіб додалося 3728 запоріжців

Усього у першому кварталі запорізькі платники отримали майже 40 тисяч адміністративних послуг від податкової служби регіону.
Найчастіше мешканці області зверталися до Центрів обслуговування платників за інформацією про суми та джерела виплачених доходів. Також запоріжці отримували картки платника податків, вносили до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорту, реєстрували РРО, книги ОРО та розрахункові книги.
Крім того, з початку року в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків Запорізької області було зареєстровано 3728 осіб. Лише у березні 926 громадян отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків, зокрема 54 іноземця.
Отримати РНОКПП (раніше – ідентифікаційний код) можна у Центрах обслуговування платників за місцем реєстрації, однак для зручності громадян подати заяву для оформлення або внесення змін до картки платника можна онлайн у приватній частині Електронного кабінету платника https://cabinet.tax.gov.ua/
Нагадуємо, що на період карантину ЦОПи надають громадянам усі необхідні послуги, однак працюють в особливому режимі за попереднім записом: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/413724.html