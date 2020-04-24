Клієнти пробації Мелітополя отримають послуги соціального супроводу

23 квітня за сприяння Благодійної організації «Благодійний фонд «Все можливо», яка є регіональним координатором Благодійної організації «Free zone» по Запорізькій області, у приміщенні Мелітопольського підрозділу пробації представник фонду Денис Тимофеєв провів інформаційні бесіди з клієнтами пробації щодо можливості отримання послуг соціального супроводу, зокрема:
- формування знань та навичок щодо того, як долати фактори, що призводять до складних життєвих обставин
- допомога в соціальній адаптації
- подолання проблем зі здоров’ям у разі наявності інфекційних, соціально небезпечних або хронічних захворювань
- підтримка мотивації щодо тестування на ВІЛ, туберкульоз та інші соціально небезпечні захворювання
- формування прихильності до антиретровірусної терапії
- залучення наркозалежних до програм замісної терапії
- формування таких життєвих навичок як захист своїх прав, планування бюджету, пошук можливостей для працевлаштування, професійний розвиток тощо.
Між Мелітопольським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Все можливо» підписаний договір про закупівлю соціальних послуг профілактики для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та належать до груп підвищеного ризику. В межах цього договору послуги отримають щонайменше 10 звільнених з установ виконання покарань та 40 умовно засуджених.
Ініціатива реалізується у межах проєкту «Заради життя» (Serving Life), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID Ukraine – USAID Україна та впроваджується РАТН, що спрямований на впровадження соціального замовлення/контрактування на послуги особам із ВІЛ, ТБ, ВГС та наркозалежністю в установах ДКВС України та органах пробації (Модуль 6).
Мелітопольський міськрайонний відділ
філії Центру пробації в Запорізькій області