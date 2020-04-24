Ринок праці Запорізької області

Станом на 24 квітня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,5 тис. осіб, з них 17,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 24 квітня 2020 року – 1313 одиниць (у м. Запоріжжі – 663 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 17 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 10 безробітних).
З початку квітня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 388 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштована 81 безробітна особа, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.