У Запорізькій області фігуранти кримінальних справ відшкодували 10,5 мільйона гривень несплачених податків

Співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області у січні-березні 2020 року викрили 16 злочинів. За результатами відпрацювання суб’єктів господарювання, які користувались послугами з мінімізації сплати податків, з початку року було стягнуто 10,5 мільйона гривень.
У рамках операції “Акциз-2020” у І кварталі ліквідовано 2 “підпільні цехи” по виробництву фальсифікованих алкогольних напоїв. Фальсифікат розповсюджувався через мережу Інтернет, а також з використанням створених акаунтів у різних мобільних додатках. З незаконного обігу були вилучені товари підакцизної групи на суму 15,4 мільйона гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано підакцизні товари на суму 1,5 мільйона.
Фахівці слідчих підрозділів фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області у першому кварталі 2020 року розслідували 75 кримінальних проваджень, з яких 46 – відносяться до категорії тяжких, зокрема 28 – за ухилення від сплати податків і зборів у особливо великих розмірах. До суду з обвинувальним актом направлено 5 кримінальних проваджень, зокрема, відносно організованої злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували фальсифіковані алкогольні напої.
За результатами роботи працівників податкової міліції по закінченому кримінальному провадженню до бюджету відшкодовано понад 3 мільйони гривень ЄСВ та шкоди, завданої державі його несвоєчасною сплатою.
Також з метою відшкодування завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях накладено арешт на майно на суму 6,7 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області