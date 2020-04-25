Carlsberg Ukraine скеровує 3 млн гривень з наукового проекту Carlsberg Fund Ukraine на борьтьбу з COVID-19

3 мільйони гривень на боротьбу з пандемією коронавірусу було виділено з внутрішнього фонду Carlsberg Ukraine, що із року в рік підтримує науку в Україні. 3 апарати штучної вентиляції легень та 8 кисневих концентраторів вдалося придбати для лікарень Запоріжжя та області за рахунок скасування наукового проекту Carlsberg Fund Ukraine.
Від початку існування компанія Carlsberg на світовому рівні опікується наукою. Щорічні конкурси, мільйонні гранти – все для підтримки майбутніх наукових сенсацій.
Вже два роки поспіль в Україні компанія організовує конкурс наукових проектів для вітчизняних науковців. Гранти у мільйон гривень щороку видаються компанією на кращі ініціативи.
Однак цього року людство зіштовхнулося з глобальною проблемою, яка вимагає рішень тут і зараз. Щоб підтримати українських лікарів, Carlsberg Ukraine скасовує цьогорічний конкурс. Всі кошти на грант та організацію заходу спрямовуються на боротьбу з пандемією.
«Carlsberg завжди підтримував суспільство у кризових ситуаціях. Так було ще з моменту заснування першої пивоварні Carlsberg.
Наш засновник Я.К. Якобсен ініціював побудову водопроводу у Копенгагені після спалаху епідемії холери у 19 сторіччі. Також, він відновив замок-музей Фредеріксборг після нищівної пожежі, що являється важливою пам’яткою данців. Таких прикладів можна назвати ще багато. Але головне, що він залишив за собою – свою філософію: робити світ кращим і прагнути до досконалості. Бренд Carlsberg слідує цій філософії та є соціально-відповідальним. Щороку ми виділяємо кошти на реалізацію наукоємних проектів серед українських вчених, підтримуючи розвиток науки в Україні. Зіткнувшись з пандемією в цьому році ми зрозуміли, що діяти потрібно негайно, тому надали кошти на закупівлю необхідним обладнанням і захисними засобами для вітчизняних медичних закладів. У наступному році компанія знов підтримає кращі наукові ідеї українців. А сьогодні треба об’єднатися, щоб здолати вірус. Я впевнений, що тільки спільними зусиллями
ми здатні зробити наше завтра набагато кращим.» – коментує бренд-менджер Carlsberg, Максим Стрельцов.
Carlsberg Ukraine вже придбала близько 8000 комплектів захисних медичних костюмів для українських лікарень і виділила безалкогольну продукцію. благодійним фондам Let’s help! Та Червоний хрест.
Олена Бабикіна,
старша менеджерка відділу комунікацій Carlsberg Ukraine