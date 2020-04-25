Розробкою промислового зразка озонатора учені нашого вишу приєдналися до боротьби проти вірусної інфекції

Пандемія коронавіруса, на думку багатьох вчених, є викликом для світової цивілізації. Саме ця загроза має об’єднати зусилля світової науки в розробці нової вакцини проти коронавіруса. Та однієї вакцини замало для успішного подолання пандемії. Сьогодні в кожній країні світу вчені шукають можливість якнайшвидше зупинити розповсюдження вірусу за допомогою новітніх технологій. Свій варіант оперативного вирішення проблеми запропонували й учені Запорізького національного університету. У лабораторії промислової електроніки Інженерного інституту ЗНУ розроблено промисловий зразок озонатора, за допомогою якого в екстремальних ситуаціях можна очистити будь-що, зокрема й повітря.
Установка ОСП-4-100 – це високопродуктивний генератор озону, розроблений співробітниками кафедри електронних систем Інженерного інституту ЗНУ Дмитром Алексієвським, Олегом Панковим і Костянтином Туришевим у рамках науково-дослідної роботи лабораторії промислової електроніки. За ініціативи проректора з наукової роботи Запорізького національного університету, професора Геннадія Васильчука, 16 березня відбулася пробна дезінфекція приміщень університету. Задля цього співробітниками лабораторії промислової електроніки було використано установку ОСП-4-100, яка дала можливість провести в необхідній віруліцидній (здатній вбивати віруси) концентрації дезінфекцію приміщень. Як розповів керівник лабораторії, доцент Дмитро Алексієвський, зібрати таку ефективну команду вчених і практиків було непросто. Його колеги – не тільки талановиті вчені, сміливі експериментатори. Це – колектив, здатний вирішувати дуже складні інженерно-технічні завдання. За плечима Костянтина Туришева роки плідної наукової роботи і величезний виробничий досвід, авторські свідоцтва та патенти на винаходи в галузі перетворювальної техніки, світлотехнічного приладобудування тощо. Не менш досвідчений і ще один член команди – талановитий інженер-винахідник, завідувач лабораторії кафедри електронних систем Олег Панков.
Зусиллями цієї команди науковців і було створено озонатор, який має три унікальні параметри. А саме: компактність; висока надійність (апарат здатний ефективно працювати упродовж року без технічного обслуговування); економічність (при великій продуктивності з отримання озону має незначне споживання енергії). Ця експериментальна установка здатна упродовж однієї години провести дезінфекцію приміщень обсягом до 300 метрів кубічних, не залишаючи жодного шансу вижити ні бактеріям, ні вірусам! Обробка не вимагає реагентів і, що важливо, не залишає ніяких слідів на стінах або меблях, тобто її можна проводити в будь-якому приміщенні. Модель озонатора була представлена на багатьох конференціях і форумах, на одній із яких її побачили представники Поліського державного університету. Це стало першим кроком для наукового обміну між двома університетами. А на базі лабораторії промислової електроніки було створено міжнародну лабораторію промислової електроніки ЗНУ, яка нині активно проводить дослідження. Не припиняють співробітники лабораторії промислової електроніки займатися промисловими розробками в області озонових технологій і сьогодні, коли особливо необхідно зупинити розповсюдження вірусу!
Прес-служба ЗНУ