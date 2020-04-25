Запоріжжя отримує від ЗТМК ефективний засіб для дезінфекції парадних житлових будинків і приміщень

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», що входить в титановий бізнес Group DF, безкоштовно надасть підприємствам житлово-комунального господарства Запоріжжя дезінфікуючий засіб – гіпохлорит кальцію. Рішення про це було досягнуто за результатами переговорів Запорізького міського голови Володимира Буряка і директора «Запорізького титано-магнієвого комбінату» Володимира Сивака.
«Сьогодні ми, як міська влада, прагнемо виконати дуже важливу місію – збереження життя і здоров’я жителів Запоріжжя. Ми бачимо, що відповідальні підприємства допомагають місту і підставляють нам своє плече у важку хвилину. ЗТМК – одне з таких підприємств. Його допомога – в наданні дезинфікуючого розчину. Засіб гіпохлорит кальцію схвалено санітарними службами міста. У нас є підтвердження від медиків і фахівців, що такий розчин ефективний для дезінфекції парадних в житлових будинках і при цьому не шкідливий для людей. Відповідальні за координацію проекту з дезінфекції під’їздів – голови районних адміністрацій. ОСББ та керуючі компанії зовсім скоро зможуть безкоштовно отримати його для дезінфекції під’їздів. Дезінфекція парадних знизить ризик поширення вірусу Сovid-19 у Запоріжжі», – прокоментував Володимир Буряк, Запорізький міський голова.
Гіпохлорит кальцію – один з побічних продуктів виробничої діяльності ЗТМК. Він утворюється при очищенні вапняним молоком від хлору газів, що виділяються і відходять при виробництві тетрахлориду титану і магнію. Цей дезінфікуючий засіб, якому властивий широкий спектр антимікробної дії, використовується для дезінфекції різних приміщень, включаючи лікарні, парадні житлових будинків. Наприклад, для дезінфекції одного під’їзду 10-ти поверхового будинку буде потрібно 10 л такої рідини.
Зазвичай ЗТМК реалізує гіпохлорит кальцію для споживачів за комерційною ціною, проте в даний час підприємство буде безкоштовно поставляти Запоріжжю дезінфікуючий засіб (щодня по 25 куб м дезинфікуючого розчину, що складає 25 тис літрів).
«Першу партію гіпохлориту кальцію комбінат вже передав місту. Гіпохлорит кальцію активно застосовувався ще за радянських часів для дезінфекції приміщень в лікарнях, і його дезінфікуючі властивості відомі. Сьогодні всі проходять випробування на міцність. І від того, наскільки ми готові підтримувати один одного, залежить майбутнє міста. На своєму підприємстві для співробітників ми вже забезпечили всі необхідні карантинні заходи. Зараз ми активно допомагаємо міській владі. Відповідальний бізнес зобов’язаний допомогти місту і його жителям в скрутну хвилину», – коментує директор ЗТМК Володимир Сивак.
ДО ВІДОМА. Згідно «Методичних вказівок, розробленим Всесоюзним науково-дослідним інститутом дезінфекції та стерилізації Міністерства охорони здоров’я СРСР» (затверджені начальником Головного управління карантинних інфекцій Міністерства охорони здоров’я СРСР М.І. Наркевичі 10 листопада 1988 р № 28-6 / 23), розчини гіпохлориту кальцію мають широкий спектр антимікробної дії. Загибель грампозитивних і грам негативних мікро викликають розчини гіпохлориту кальцію в концентрації 0,005% активного хлору протягом 5 – 15 хвилин, патогенних дерматофітів – 0,01% активного хлору протягом 5 – 15 хвилин, мікробактерії туберкульозу – 0,05% активного хлору протягом 45 хвилин, суперечка бацил – 1% активного хлору протягом 90 – 120 хвилин, вірусів – 0,01% активного хлору протягом 30 – 60 хвилин