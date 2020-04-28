Куди повідомляти, якщо податківець не дотримується етичних норм?

Податкова служба звертає особливу увагу і відповідно реагує на повідомлення щодо дій її співробітників, які є несумісними з вимогами загальних правил поведінки державного службовця.
Якщо вам відомі факти неправомірних дій з боку службових осіб ГУ ДПС у Запорізькій області або ви стали свідком недотримання податківцями встановлених норм (Правил етичної поведінки), ви можете дистанційно повідомляти про них відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Запорізькій області. Зробити це можна в один із найбільш зручних для вас способів:
– на поштову адресу: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний буд. 166;
– на електронну адресу zp01.corruption@tax.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);
– у письмовому вигляді або за телефонами: (061) 219-05-21 та 219-05-74.
Ознайомитись з Правилами етичної поведінки можна за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/73616.html?fbclid=IwAR3U3Dn3W5V03EnatXja8l3J0ANhWAQFK67jay6h1fZxiK2KLaEZQ-HZgho.
Головне управління ДПС у Запорізькій області