Метінвест спільно з Фондами Ріната Ахметова і Вадима Новинського пе-редав Запоріжжю 3200 експрес-тестів для виявлення COVID-19

Сьогодні, 28 квітня 2020 р., Метінвест спільно з Фондами Ріната Ахметова і Вадима Новинського передав медикам Запоріжжя 3 200 експрес-тестів для діагностування COVID-19. Експрес-тестування – найшвидший спосіб виявлення захворювання, і необхідне для стримування епідемії. Ще 800 експрес-тестів від Метінвесту отримають лікарі Дніпрорудного.
В цілому, у ці дні Метінвест передає 18 000 експрес-тестів для виявлення COVID-19 медичним установам Запоріжжя, Дніпрорудного, Маріуполя, Авдіївки, Покровська, Мирнограда, Кривого Рогу і Кам’янського – міст, де працюють підприємства компанії.
Благодійні фонди Ріната Ахметова і Вадима Новинського, а також підприємства Метінвесту раніше передали понад 14 000 одиниць засобів захисту (костюми і маски високого класу захисту) і 30 000 експрес-тестів медикам Запорізької області.
Нагадаємо, Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень на допомогу Україні в боротьбі з COVID-19. Для цього він об’єднав ресурси благодійного Фонду, ФК «Шахтар», компаній ДТЕК, Метінвест та інших активів SCM.
Фонд Ріната Ахметова закупив для всієї країни 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Вони вже передані до Стабілізаційного фонду, ініційованого Президентом України, і в даний час надійшли у регіони.
Ще в лютому, за особистим рішенням Ріната Ахметова, Фонд першим у країні відреагував на світовий виклик загрози епідемії коронавірусу. Було закуплено і передано МОЗ обладнання для ефективного лікування ускладнень COVID-19 – висококласні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведського виробництва і кисневі концентратори.
Зокрема, апарати ШВЛ від Фонду встановлені в Полтавській обласній інфекційній лікарні, Рівненській центральній міській лікарні та Закарпатській обласній лікарні. У названих лікарнях Полтави та Рівного також встановлені кисневі концентратори для ШВЛ. Окремо концентратор від Фонду доставлений у Волинську обласну інфекційну лікарню. Медзаклади, які вже отримали обладнання від Фонду, визначало Міністерство охорони здоров’я України.
Крім того, Фонд закуповує аналізатори проб і тест-картриджі для них. Дане обладнання вже було передано медикам Києва та Маріуполя.
Фонд також придбав засоби індивідуального захисту для українських медиків: унікальний ізолюючий мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих EgoZlin biobag EBV, захисний біологічний і протихімічний костюм з фільтрувально-вентиляційною установкою EOBO-20 EgoZlin, захисні одноразові комбінезони від хімічних засобів, інфрачервоні термометри з лазерною указкою, багатошарові респіратори, захисні маски, окуляри.
Ще 22 апарати ШВЛ установлені в автомобілях неонатальної швидкої допомоги, переданих Фондом по всіх областях країни за проектом «200 швидких для України».
Фонд Ріната Ахметова у співпраці з Мінцифрою створили унікальні освітні серіали для педагогів («Карантин: онлайн-сервіси для вчителів») і спільно з ФК «Шахтар» – для школярів («Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту»). Цикли відеокурсів розміщені на сторінці Фонду Ріната Ахметова в Facebook і Youtube-каналі.
Також Фонд спільно з Мінцифрою, Міністерством охорони здоров’я та Асоціацією анестезіологів України представили новий відеопроект «COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів». Він покликаний допомогти фахівцям, які будуть або вже застосовують в практиці реанімаційне обладнання для порятунку пацієнтів з ускладненнями коронавірусної інфекції, швидко знайти спільну мову з сучасною цифровою медтехнікою. Серіал буде доступний на YouTube-каналі і сторінках Фонду Ріната Ахметова в соцмережах.
Спільно з телеканалом «Україна» Фонд створив соціальні ролики, що закликають людей похилого віку дотримуватися правила номер один під час карантину – залишатися вдома. У роликах #БатькиВДОМА беруть участь ведучі каналу «Україна» – амбасадори Фонду Ріната Ахметова – Ігор Пупков, Олег Панюта, Григорій Герман, Олексій Суханов та відомий журналіст Савік Шустер.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»