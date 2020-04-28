За користування запорізькими землями місцеві бюджети отримали понад 230 мільйонів

За перший квартал поточного року до місцевих бюджетів регіону надійшло 231 мільйон 590 тисяч гривень плати за землю. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, із зазначеної суми 205,2 мільйона забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи, 26,4 мільйона – фізичні особи.
Найбільші суми надійшли до міської скарбниці м. Запоріжжя – майже 88 мільйонів, до бюджетів м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплачено 24,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 21 мільйон, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 20,8 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 16,3 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 13 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 12,8 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 12,3 мільйона тощо.
Усього у Запорізькій області нараховується 21 тисяча землекористувачів-фізичних осіб та 8,8 тисячі – юридичних осіб.
Нагадаємо, об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також земельні частки (паї), які перебувають у власності. Ставки та пільги з плати за землю встановлюють органи місцевого самоврядування відповідної території.
Головне управління ДПС у Запорізькій області