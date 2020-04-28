За січень – березень 2020 року аудитори Запоріжжя забезпечили відшкодування втрат на суму 39,5 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-березень 2020 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
39,5 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 31 управлінське рішення та врахували 21 пропозицію за результатами державних фінансових аудитів.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 10 заходів державного фінансового контролю, розпочато 7 досудових розслідувань.
За допущені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 8 осіб і 3 – до матеріальної.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у 5 випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами.
Повернуто одержувачами бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, у сумі 355 тис. гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області