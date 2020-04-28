Запорізькі власники дорогих автівок сплатили 1,7 мільйона гривень податку

Запорізькі власники дорогих автівок сплатили 1,7 мільйона гривень податку

За перший квартал платники транспортного податку Запоріжжя та області спрямували до місцевих бюджетів 1 мільйон 724 тисячі гривень, що відповідає рівню сплати у минулому році.  

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, від підприємств і установ регіону надійшло 1 мільйон 325 тисяч гривень транспортного податку, від громадян – майже 400 тисяч.

Зокрема, власники елітних автівок м. Запоріжжя направили до скарбниці 850 тисяч гривень транспортного податку, мелітопольські та веселівські – 208 тисяч, оріхівські та гуляйпільські – 169 тисяч, бердянські і приморські – 112 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 96 тисяч, василівські та михайлівські – 72 тисячі тощо.

Слід нагадати, що ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень на рік. Він сплачується за легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.

З переліком автівок, за які необхідно сплачувати податок, можна ознайомитись на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку: http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.htmlhttp://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.

 

 

Економіка