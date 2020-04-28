Запорізькі власники дорогих автівок сплатили 1,7 мільйона гривень податку

За перший квартал платники транспортного податку Запоріжжя та області спрямували до місцевих бюджетів 1 мільйон 724 тисячі гривень, що відповідає рівню сплати у минулому році.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, від підприємств і установ регіону надійшло 1 мільйон 325 тисяч гривень транспортного податку, від громадян – майже 400 тисяч.
Зокрема, власники елітних автівок м. Запоріжжя направили до скарбниці 850 тисяч гривень транспортного податку, мелітопольські та веселівські – 208 тисяч, оріхівські та гуляйпільські – 169 тисяч, бердянські і приморські – 112 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 96 тисяч, василівські та михайлівські – 72 тисячі тощо.
Слід нагадати, що ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень на рік. Він сплачується за легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
З переліком автівок, за які необхідно сплачувати податок, можна ознайомитись на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку: http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html, http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.