«Львівське» разом з 1+1 об’єдналися заради боротьби із COVID-19

3-го травня за підтримки ТМ «Львівське» на телеканалі 1+1 суперзірки українського шоу-бізу співатимуть заради життя. Метою національного музичного марафону «Ти не один» є збір коштів на засоби індивідуального захисту для лікарів.
Щоб допомогти країні у боротьбі з пандемією COVID-19, 3-го травня у прайм-таймі відомі виконавці та гурти: MONATIK, Тіна Кароль, Оля Полякова, Время и Стекло, ПТП, NK та інші зірки співатимуть із власних домівок на знак вдячності лікарям, які борються з пандемією.
ТМ «Львівське» долучається до ініціативи, оскільки єднання довкола спільних цінностей також означає єднання довкола спільних викликів. Шляхом надсилання SMS-повідомлень на номер 88001* впродовж концерту та до 8 травня глядачі зможуть підтримати збір коштів на засоби індивідуального захисту для лікарів медичних центрів всієї країни.
ТМ «Львівське» радо підтримує проект, що має на меті значно більше ніж звичайний виступ популярних виконавців. Єднаючись із улюбленою музикою, у цей складний момент українці зможуть відчути себе на одному великому концерті та зробити внесок у спільну боротьбу з пандемією COVID-19.
Разом із відомими українцями, зірковими телеведучими 1+1 та улюбленими музикантами України, що також підтримали проект, ТМ «Львівське» закликає своїх поціновувачів не залишатися осторонь. Єдність – це взаємна підтримка, вдячність і радість багатьох людей, і саме вона допомагає у складні часи. «Львівське» вже 305 років єднає українців і як ніхто розуміє, що тільки разом нам вдасться подолати усі труднощі.
*Вартість одного благодійного повідомлення на номер 88001 складатиме 20 грн – чим більше повідомлень, тим більше підтримки. Послуга доступна лише для абонентів передплаченого мобільного зв’язку Київстар, Vodafone, lifecell та абонентів 3Mob (ПДВ та збір до Пенсійного Фонду не стягуються). Усі кошти надійдуть Українській біржі благодійності (https://ubb.org.ua), яка спільно з платформою https://razomukraine.com/ та за рекомендаціями МОЗ організують придбання спецодягу, обладнання та засобів захисту для лікарів. Окрім того, починаючи з сьогоднішнього дня та до 8 травня, благодійний внесок на будь-яку суму можна зробити онлайн 24/7 на сайті Української Біржі Благодійності підтримавши проект “Ти не один” (за посиланням https://ubb.org.ua/project/6050/) або здійснити переказ за реквізитами:
МБФ “Українська Біржа Благодійності”
ЄДРПОУ: 38005762
Банк Кредит Дніпро р/р UA753057490000002600730669803
Призначення: Благодійний внесок Ти не один