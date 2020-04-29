На Запоріжжі від торгівлі підакцизними товарами місцеві бюджети отримали майже 40 мільйонів

На Запоріжжі від торгівлі підакцизними товарами місцеві бюджети отримали майже 40 мільйонів

За перші три місяці року до місцевих скарбниць регіону надійшло 39 мільйонів 886 тисяч гривень акцизного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження від компаній і підприємців, які реалізують підакцизну продукцію, зросли на 5,7 мільйона або на 16,7 відсотка. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов.

Зокрема, у березні бюджети громад отримали майже 12 мільйонів, що на 10 відсотків більше, ніж у березні 2019 року.

Крім того, у першому кварталі до місцевих скарбниць було спрямовано 8,5 мільйона гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Податківці видали суб’єктам господарювання 1139 ліцензій для роздрібної реалізації алкогольної продукції, 805 документів для продажу тютюну, а також продовжили термін дії 3091 дозволу, призупинили 204, анулювали 377. Станом на 1 квітня кількість діючих ліцензій склала 8058. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті податкової служби області: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.

Нагадуємо, що на час карантину документи на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, зберігання пального та роздрібну торгівлю пальним подаються до спеціальної скриньки канцелярії ГУ ДПС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166. Видача ліцензій буде здійснюватися після завершення заходів, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Якщо виникають питання, телефонуйте: (061) 224-67-40.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка