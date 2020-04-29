На Запоріжжі від торгівлі підакцизними товарами місцеві бюджети отримали майже 40 мільйонів

За перші три місяці року до місцевих скарбниць регіону надійшло 39 мільйонів 886 тисяч гривень акцизного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження від компаній і підприємців, які реалізують підакцизну продукцію, зросли на 5,7 мільйона або на 16,7 відсотка. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов.
Зокрема, у березні бюджети громад отримали майже 12 мільйонів, що на 10 відсотків більше, ніж у березні 2019 року.
Крім того, у першому кварталі до місцевих скарбниць було спрямовано 8,5 мільйона гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Податківці видали суб’єктам господарювання 1139 ліцензій для роздрібної реалізації алкогольної продукції, 805 документів для продажу тютюну, а також продовжили термін дії 3091 дозволу, призупинили 204, анулювали 377. Станом на 1 квітня кількість діючих ліцензій склала 8058. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті податкової служби області: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Нагадуємо, що на час карантину документи на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, зберігання пального та роздрібну торгівлю пальним подаються до спеціальної скриньки канцелярії ГУ ДПС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166. Видача ліцензій буде здійснюватися після завершення заходів, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Якщо виникають питання, телефонуйте: (061) 224-67-40.
Головне управління ДПС у Запорізькій області