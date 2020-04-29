ОТГ Запорізької області: допомога громадам з Китаю, захисні костюми для двірників, перерозподіл зекономлених коштів бюджету

Забезпечення необхідними засоби захисту медичних працівників, соціальних та комунальних служб в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області відбувається за кошти місцевих бюджетів та бізнесу. Також засоби надходять від облдержадміністрації, громадських організацій та благодійних фондів, пересічних мешканців та… від партнерів з Китаю. Про це повідомляє Запорізький регіональний офіс Програми “U-LEAD з Європою”. Також громади починають розподіляти кошти, заощаджені по деяких статтях під час карантину.
Наприклад, Широківська громада отримала додаткові захисні засоби для лікарів і соціальних працівників від громадської організації в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомога» від МФ “Відродження”.
Пологівська ОТГ забезпечила необхідним соцпрацівників — за меморандумом співпраці з БФ “Посмішка дитини”. Також спрямував кошти з перерозподілу бюджету на на закупівлю медичних засобів захисту лікарів, лікувальне обладнання та лікувальні матеріали. За рахунок економії коштів на харчування школярів, які перебувають на карантині, планує провести ремонт шкільного автобусу, щоб покращити безпеку їх доставки до місць навчання.
Чернігівська громада виділила з бюджету громади кошти на придбання дезінфікуючих засобів і захисних костюмів для співробітників комунальних підприємств. Наразі захисними костюмами екіпіровані всі двірники.
Захисні костюми-комбінезони, захисні окуляри, маски та деззасоби отримали медпрацівники Тернуватської ОТГ Новомиколаїського району як допомогу від китайських партнерів — фармацевтичної компанії “Шичжень Тан”. Голова громади Олександр Бабанін звернувся до них з листом по допомогу — і вже отримали необхідне посилкою через “Нову пошту” з Китаю.
Наталя Селюкова,
експерт з комунікації
Програми “U-LEAD with Europe” у Запорізькій області