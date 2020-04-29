Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №16 від 30.04.2020

Друзі! У четвер, 30 квітня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Всесвітнього дня акушера\\ки. Це життєствердне свято прогресивне людство відмічає 5 травня. Праця цих медиків незамінна – саме вони допомагають нам з’являтися на світ. Ми приєднуємося до численних привітань на адресу акушерів\\ок і бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів і надійного родинного щастя.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Звільнення, неоплачувані відпустки та допомога з безробіття: як робітнику захистисти себе під час кризи? Дізнайтеся із публікації у нашій рубриці «Соціальний ракурс»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Зокрема, поговоримо про вплив коронавірусу на жінок і дівчат. З якими основними викликами стикаються представниці прекрасної половини людства і як їх долають? Про це у нашій актуальній рубриці «На часі».
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків історії, втім не у рамках шкільної програми.
У нашій рубриці «Хата-читальня» знайомимо вас із поглядом на сучасну історію України учасника нинішньої визвольної війни Володимира Короті в його літературному дебюті «Пригоди Фантома». Та рецензією Оксани Забужко на книгу Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «ЧОРНОБИЛЬСЬКА МОЛИТВА. Хроніки майбутнього».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як захистити своє право на майно ? На актуальні питання відповідає начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Іван Легостаєв.
Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Чи любите ви танцювати? Тільки не поспішайте відмахуватися, що ні! Або заявляти – буцімто, уже не в тому віці! В Інтернеті блукає вислів жінки на ймення Джессі Ньюберн: «Перестають танцювати не тому, що старішають, а старішають – бо перестають танцювати». Міжнародний день танцю відмічаємо 29 квітня. Тож дослухайтеся «Порад придворного балеруна», які спеціально для читачів ПравдиЗП запписала Віталіна Московцева
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … візит павліна. Де це? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.