Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №16 від 30.04.2020

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №16 від 30.04.2020

Друзі! У четвер, 30 квітня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Всесвітнього дня акушера\\ки. Це життєствердне свято  прогресивне людство відмічає 5 травня. Праця цих медиків незамінна –  саме вони допомагають нам з’являтися на світ. Ми приєднуємося до численних привітань на адресу  акушерів\\ок і бажаємо їм міцного здоров’я,  успіхів і надійного родинного щастя.

 

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

Звільнення, неоплачувані відпустки та допомога з безробіття: як робітнику захистисти себе під час кризи? Дізнайтеся із публікації у нашій рубриці «Соціальний ракурс»

Піднімаємо й інші   важливі соціальні проблеми.

Зокрема, поговоримо про вплив коронавірусу на жінок і дівчат. З якими основними викликами стикаються представниці прекрасної половини людства і як їх долають? Про це у нашій актуальній рубриці «На часі».

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків історії, втім не у рамках шкільної програми.

У нашій рубриці «Хата-читальня» знайомимо вас із поглядом на сучасну історію України учасника нинішньої визвольної війни Володимира Короті в його літературному дебюті «Пригоди Фантома». Та  рецензією Оксани Забужко на книгу Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «ЧОРНОБИЛЬСЬКА МОЛИТВА. Хроніки майбутнього».

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Як захистити своє право на майно ? На актуальні питання відповідає начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)  Іван Легостаєв.

Спонукаємо наших читачів і до корисного дозвілля

Чи любите ви танцювати? Тільки не поспішайте відмахуватися, що ні! Або заявляти – буцімто, уже не в тому віці! В Інтернеті блукає вислів жінки на ймення Джессі Ньюберн: «Перестають танцювати не тому, що старішають, а старішають – бо перестають танцювати». Міжнародний день танцю відмічаємо 29 квітня. Тож дослухайтеся «Порад придворного балеруна», які спеціально для читачів ПравдиЗП запписала Віталіна Московцева

 

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   ми   здивуємо  своїх читачів розповіддю про …  візит павліна. Де це? Читайте ПравдуЗП!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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