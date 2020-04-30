Українська асоціація районних та обласних рад звернулася до керівництва держави стосовно порушень принципів впровадження децентралізації

Українська асоціація районних та обласних рад звернулася до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради з проханням врегулювати ситуацію навколо грубих порушень при впровадженні децентралізаційної реформи.
У зверненні увага акцентується на двох питаннях: ліквідації місцевого самоврядування на районному рівні та недосконалості методики й закритості при формуванні укрупнених адміністративно-територіальних одиниць.
Так, на думку Асоціації, відсутність у майбутньому райрад, приведе до погіршення надання соціальних послуг та координації громад. Без проміжного субрегіонального рівня, для прикладу, утримання вторинної медицини або закладів культури буде складним тягарем для громади.
Водночас пропозиції деяких урядовців та парламентаріїв залишити субрегіональний рівень тільки для організації державної влади значно звузить права громадян. Виборний орган на субрегіональному рівні дає можливість людям як брати участь в управлінні, так і здійснювати політичний контроль за виконанням завдань.
Друге, на чому загострює увагу Асоціація, це те, що при формуванні укрупнених районів та затвердженні перспективних планів громад Урядом не враховується думка самих громад.
Як аргументується у Зверненні, нещодавно ухвалений Закон № 2653 надає безпрецедентні можливості Уряду, оскільки він може змінювати межі адміністративно-територіального устрою без обов’язкового погодження ні з місцевим самоврядування, ні з президентською вертикаллю.
Відсутність реальних обговорень при формуванні меж адміністративно-територіальних одиниць ставить під загрозу зручність проживання людей у своїх громадах. Іншими словами ввечері людина проживає в одній громаді, а на ранок дізнається, що живе вже в іншій.
Крім того, Асоціація зауважує, що такими діями відповідальні за реформу органи державної влади порушують законодавство України, норми чинної Конституції, що передбачають трирівневу систему самоврядування, децентралізаційну Концепцію та Європейську хартію місцевого самоврядування.
Зазначене звернення підтримане Правлінням Української асоціації районних та обласних рад.
Звернення та зображення додаються до цього листа.
У разі запитань просимо звертатись на номер телефону 050-858-21-10 або писати на адресу електронної скриньки uaror@ukr.net
Українська асоціація районних та обласних рад