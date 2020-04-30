Запорізькі підприємства і установи сплатили до місцевих бюджетів понад 50 мільйонів гривень податку на прибуток

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 50 мільйонів 368 тисяч гривень податку на прибуток (без показників великих платників податків Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року суб’єкти господарювання збільшили надходження на 5 відсотків, додатково скарбниці громад отримали 2,4 мільйона.
Лише у березні було перераховано 37,4 мільйона, що перевищило минулорічний рівень на 1,1 мільйона.
Зокрема, за перший квартал до міського бюджету м. Запоріжжя було сплачено 36,3 мільйона, компанії і установи м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямували 4,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2,4 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 2,4 мільйона тощо.
Станом на початок квітня на території області нараховувалося 870 платників податку на прибуток підприємств.
Нагадаємо, згідно з нормами Бюджетного кодексу України 10 відсотків податку на прибуток надходить до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад, а сплачений податок фінансовими установами комунальної форми власності стовідсотково зараховується до місцевих скарбниць.
Головне управління ДПС у Запорізькій області