Інвестиції в модернізацію, інновації, наукові й технологічні розробки залишаються пріоритетом для «Фармак»

«Фармак» опублікував фінансові результати 2019 року. Показники роботи компанії на стабільно високому рівні.
Згідно з фінансовою звітністю, підготовленою за стандартами МСФЗ, розмір витрачених коштів на капітальні інвестиції Компанії у 2019 році становив 714 млн грн, що на 14,5 % більше, ніж за підсумками 2018 року. Виручка «Фармак» досягла 6,542 млрд грн, чистий прибуток — 1,056 млрд грн. Аудитором фінансової звітності виступило ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані».
Капітальні інвестиції «Фармак» у 2019 році становили 714 млн грн, що на 14,5 % більше за попередній рік. Ці кошти були спрямовані на будівництво нового виробництва рідких лікарських засобів, модернізацію та дооснащення наявних виробництв, завершення обладнання нового таблеткового виробництва, приведення виробничих потужностей у відповідність до вимог FDA, оновлення автопарку, проєкти з енергозбереження, дооснащення лабораторного комплексу інноваційними приладами та обладнаннями, реалізацію ІТ-проєктів для автоматизації багатьох бізнес-процесів, що вимагаються на сучасному фармацевтичному виробництві. Компанія розпочала проєкт з інтегрованого бізнес-планування (IBP), який охопить усі основні процеси ланцюга планування — від попиту та постачання до оптимізації залишків — і сприятиме поліпшенню обіговості та скороченню фінансового циклу.
У 2019 році ЄБРР надав «Фармак» фінансування в розмірі 15 млн євро на п’ятирічний строк. Ці інвестиції будуть спрямовані Компанією в розширення виробництва та модернізацію науково-дослідних лабораторій, що сприятиме розвитку інновацій, впровадженню найкращої галузевої практики та стимулюванню конкуренції серед вітчизняних фармацевтичних виробників.
Компанія продовжує неухильно дотримуватися стратегії розвитку експортного потенціалу. У 2019 році експортні продажі становили 24,2 % від загальної суми виторгу. Продукцію «Фармак» купували у 28 країнах світу. Компанія залишається в трійці лідерів у Республіці Узбекистан і продовжує роботу на добре регульованих ринках. На сьогодні Компанія співпрацює з партнерами з Європейського Союзу, Південно-Східної Азії, регіону MENA, Австралії, Нової Зеландії. Наприклад, у Європі вже зареєстровано 37 лікарських засобів і ще 7 лікарських засобів перебувають у процесі реєстрації.
«Пандемія показала, наскільки важлива роль фармацевтики для життя людства. Фармацевтичний ринок — один із найдинамічніших у світі у зв’язку зі швидким розширенням асортименту лікарських засобів і високим попитом на них. Нарощення експортного потенціалу лікарських засобів сприяє посиленню іміджу країни як міжнародного гравця, забезпечує формування продукту з високою доданою вартістю та гарантує надходження валютного виторгу в Україну. Проте у стратегії експорту країни фармацевтичну продукцію не включено до перспективних секторів економіки для розвитку експорту відповідно до Експортної стратегії України. Допомога держави щодо розвитку експорту лікарських засобів також могла б зробити значний внесок у розвиток вітчизняного виробництва й наукоємної промисловості загалом. Фармпідприємства дають приблизно 1 % ВВП і сплачують до бюджету значні кошти у вигляді податків. За результатами 2019 року сума податкових відрахувань “Фармак” становила приблизно 650 млн грн. Але найважливіше, що саме фармацевти та лікарі рятують сьогодні у світі мільйони життів. Цьогоріч Компанії виповнюється 95 років. Сьогодні у “Фармак” сконцентровані сучасні технології, інноваційні рішення та потужний науковий потенціал. За останні п’ять років інвестиції в науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становлять 3,4 млрд грн. “Фармак” щорічно інвестує в дослідження та наукові розробки понад 15 млн доларів США. Сьогодні в Компанії працюють 150 науковців, з яких 42 кандидати наук і 5 докторів наук. Ми проводимо дослідження наших ліків у європейських лабораторіях і наукових полігонах у США. Тому ми будемо збільшувати інвестиції в розробки та розвиток. У 2020 році ми плануємо збільшити суму інвестицій. Кошти першочергово будуть спрямовані на будівництво нового лабораторно-офісного центру, у якому будуть проводитися розробки сучасних складнокомпонентних лікарських засобів, які врятують багато людських життів», — зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак».
У 2019 році «Фармак» впровадив у виробництво 20 нових продуктів — розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі та випустив ліки в новому для себе портфелі пульмонології.
ДОВІДКА
«Фармак» – лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в усіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно «Фармак» виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – приблизно сто лікарських засобів.
Компанія щорічно реінвестує в розвиток приблизно 95% прибутку. За останні п’ять років інвестиції «Фармак» у науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становлять 3,4 млрд грн. “Фармак” щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки 15 млн доларів
Розширення виробництва за останні 5 років дало змогу збільшити обсяг виготовленої продукції на 35%. У 2015 році «Фармак» відкрив власне виробництво субстанцій у м. Шостка. Приблизно 20% субстанцій для лікарських засобів компанії виготовляються на заводі, що свідчить про вертикальну інтеграцію «Фармак». Інвестиції в будівництво заводу з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) у місті Шостка становлять 40 млн доларів США. З них 500 тис. євро пішли на сучасні очисні споруди.
Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 242 млн доларів США. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів. На виробництві впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.
За версією журналу «ТОП 100» компанія «Фармак» очолила рейтинг інноваційних лідерів галузі у 2019 році. Впровадження сучасних технологій, передового обладнання та інноваційних підходів у виробничу й управлінську діяльність «Фармак» – багаторічна філософія компанії й основна конкурентна перевага. На підприємстві працюють 2700 співробітників. Фармаківці отримують конкурентну та прозору заробітну плату, яку щорічно коригують на основі міжнародних оглядів заробітних плат. За 5 років середня зарплата зросла у 2,5 раза та щорічно збільшується на 15%.
Збереження й розвиток наукового потенціалу країни – одна з ключових цілей компанії. «Фармак» із 2013 року щорічно проводить міжнародну «Школу молодого науковця». Компанія співпрацює із шістьма провідними вишами країни. Також 2020 року було підписано меморандум із Малою академією наук України.
Місія компанії – робити доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою. У 2019 році було впроваджено у виробництво 20 нових продуктів. «Фармак» розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі та випустив ліки в новому для себе портфелі пульмонології. У 2018 було відкрито нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції сягнули 20 млн євро. Для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів і збільшення доступності лікарських препаратів «Фармак» бере активну участь у програмі «Доступні ліки» з часткою 13,7%.
«Фармак» поділяє цілі глобального договору ООН, які покликані вдосконалити якість життя людей і підвищити соціальну відповідальність бізнесу в інтересах суспільства. «Фармак» став першою українською фармацевтичною компанією, яка приєдналася до ГД ООН.
Збільшуючи виробничі потужності, компанія намагається мінімізувати вплив на довкілля. За 9 місяців 2019 року споживання електроенергії зменшилося на 9,32%; газу на 19,49% на гривню випущеної продукції проти аналогічного періоду 2018 року.
Розуміючи важливість глобальних кліматичних змін на планеті та впливу людини на екологію, «Фармак» створив навчальну програму «Екошкола» для учнів 8–11 класів. Школярі, здобувши необхідні знання на освітній платформі, можуть створити для своєї школи проєкт, спрямований на ощадливе використання природніх ресурсів, і виграти грант на його реалізацію.
Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак»
Філя Жебровська, голова Наглядової ради АТ «Фармак»