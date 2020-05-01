Ринок праці Запорізької області

Станом на 30 квітня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,9 тис. осіб, з них 18,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 30 квітня 2020 року – 1452 одиниці (у м. Запоріжжі – 613 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 12 безробітних).
З початку квітня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 395 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 75 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.