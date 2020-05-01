Туристична галузь області готується до курортно-оздоровчого сезону 2020 року

Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації повідомляє, що станом на 20.04.2020 для задоволення потреб в оздоровленні та відпочинку мешканців та гостей Запорізької області на території регіону знаходиться близько 600 закладів тимчасового розміщення, серед яких: 434 баз відпочинку, 58 закладів готельного типу, 6 оздоровчих центрів та комплексів, 19 санаторно-профілакторних закладів, 6 пансіонатів, 2 туристичні притулки, 33 дитячі табори. В ряді районів області функціонують садиби сільського (зеленого) туризму – 30 садиб. До послуг відпочиваючих – більше тисячі культурно-дозвіллєвих закладів: театрів, музеїв, заповідників, бібліотек, клубів, а також понад 9,0 тис. об’єктів культурної спадщини. Найбільша локація закладів оздоровлення зосереджена на приморських територіях та у Придніпровській зоні – 500 закладів. Після завершення карантинних заходів Запорізька область радо зустріне туристів та відпочивальників.
Вагомий внесок у розвиток туристичної сфери регіону здійснює
46 туристичних операторів області та понад 200 туристичних агенцій.
З метою збільшення туристичних потоків та популяризації відпочинку в регіоні проводиться низка заходів:
починаючи з 2016 року у травні проходить Запорізький туристичний фестиваль-ярмарок «Запоріжжя – місце щастя», в якому взяли участь за 4 роки туроператори, турагенти, готельєри, представники баз відпочинку, пансіонатів, зелених садиб, професійні асоціації і представники регіональних засобів масової інформації майже з усіх областей України. Крім того, з цією ж метою, на курортних територіях проводяться Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ» (м. Бердянськ), Всеукраїнський фестиваль-конкурс «KIRILLOBKA-FEST» (смт «Кирилівка);
в рамках фестивалю-ярмарку та святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Украйні проводяться інформаційні тури (щороку по два) для представників туризму та ЗМІ по приморських територіях та видатних об’єктах області;
проводяться наради, круглі столи, засідання Регіональної ради по координуванню туристичної та курортної діяльності при обласній державній адміністрації щодо забезпечення підготовки та проведення туристичного та курортно-оздоровчого сезону;
регіональний туристичний продукт постійно презентується на міжнародних, всеукраїнських виставках, ярмарках.
У 2020 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що негативно відображається на популяризації туристичного потенціалу області.
Тому ця робота перейшла у режим онлайн. Так, на сьогодні в області функціонує 8 туристично-інформаційних центрів (1 обласний (обласний туристично-інформаційний центр при Запорізькому обласному краєзнавчому музеї), 2 – міських (Бердянськ, Запоріжжя) та 5 районних (у Бердянському, Василівському, Мелітопольському, Пологівському та Приазовському районах), на веб-порталах яких розміщено мультимедійні бази даних про туристичні, історико-культурні об’єкти відповідної території.
Обласний веб-портал «Край козацької звитяги» (www.zotic.zp.ua) містить мультимедійну базу даних про понад 3 тис. туристичних об’єктів краю, перелік закладів оздоровлення та відпочинку, тимчасового розміщення (проживання), культурно-мистецьких заходів і знайомить відвідувачів з останніми новинами туристично-курортної сфери області. База даних постійно поповнюється і уточнюється. Активно працюють веб-сайт «Кирилівка» (про оздоровчі заклади Якимівського району), туристичні сайти міст Запоріжжя та Бердянськ (zaporizhzhia.city та berdyansk.travel відповідно). Структурні підрозділи органів місцевого самоврядування постійно презентують туристичні об’єкти у соціальних мережах Facebook та Instagram; у м. Бердянськ встановлено 3 туристично-інформаційні сенсорні кіоски з базою даних оздоровчих закладів, туристичних маршрутів, ресторанів тощо.
З метою належної організації проведення курортно-туристичного сезону діє розпорядження голови облдержадміністрації від 20.10.2016 № 609 «Про затвердження заходів щодо забезпечення підготовки та проведення літніх оздоровчих кампаній на 2016-2020 роки».
В ході підготовки та проведення курортної кампанії під особливий контроль беруться питання моніторингу оздоровчих закладів, проблем водопостачання та будівництва очисних споруд, якості питної води, боротьби зі стихійними сміттєзвалищами та торгівлею, благоустрою в паркових зонах, ремонту доріг, дотримання законодавства при організації перевезень пасажирів на південних напрямках, забезпечення безпеки туристів тощо.
Задля проведення моніторингу функціонування та обстеження готовності туристично-рекреаційних та санаторно-курортних закладів області до роботи в літній період створюються комісії та робочі групи. Протягом оздоровчого сезону на територіях регіону здійснюється контроль за утриманням наметових містечок, автокемпінгів та зупинкових комплексів у належному санітарно-технічному стані. Під час перевірки комісіями приділяється увага щодо укладання договорів водо постачання, вивозу сміття. Всі суб’єкти господарювання, які надають послуги в курортний період, забезпечують належний санітарний стан щодо вивозу сміття, водопостачання тощо.
Значна увага під час оздоровчого сезону приділяється його безпечному проведенню. На території Запорізької області знаходиться 253 заклади масового відпочинку людей в літній період, які мають у володінні пляжі. Проводяться обстеження дна акваторії пляжу, працюють рятувальні пости.
Напередодні курортно-оздоровчого сезону в територіальних підрозділах ГУМВС України в Запорізькій області створюються оперативні штаби із функціонуванням «гарячих» телефонних ліній та забезпечення реагування на скарги з подальшим розв’язанням проблемних питань, які виникали під час проходження літньої оздоровчої кампанії.
З метою протидії стихійній торгівлі на території області (на виконання відповідної програми ЗОДА), органами та підрозділами ГУНП спільно з представниками органів місцевої влади та самоврядування, санітарно-епідеміологічних служб, захисту прав споживачів та засобів масової інформації, проводиться ряд цільових профілактичних заходів по виявленню та ліквідації місць стихійної торгівлі, у першу чергу в місцях масового відпочинку громадян. Проводяться перевірки щодо обмеження режиму роботи в нічний час розважальних закладів, кафе, барів, нічних магазинів, в яких реалізовуються спиртні напої, а також розташованих поблизу оздоровчих закладів та навколо дитячих таборів.
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації