Відбувся телеміст з нащадками українських козаків з Аргентини

Минулого тижня Велика Рада отаманів Запорозького козацтва вперше провела телеміст з українськими побратимами з Аргентини – нащадками славних січовиків.
Так історично склалося, що з рідної землі з різних причин були вимушені поїхати в далекі краї десятки тисяч пращурів зі своїми козацькими родинами та бойовими друзями. За останні століття, починаючи з часів ординського знищення Київської Руси, потім в умовах суспільно-політичного життя після Люблінської Унії, утисків християнської православної віри та нападів Кримського ханства і Османської імперії, знищення Гетьманщини, а потім Запорозької Січі, ліквідації прав і свобод, що фундувалися на давніх демократичних звичаях і традиціях поваги до людини, масового покріпачення українського народу російськими імперськими можновладцями та нелюдських умов життя на панщині у поміщиків, – усі ці події створили чисельні хвилі переселенців. Багато українців перебралися в Європу, рятуючи своїх дітей у Польщі, Угорщині, Франції, Німеччині, а також до Америки.
Але мільйони вимушених переселенців й по сьогодні зберігають свої споконвічні традиції, як і в своїх серцях і думах гарячу любов до батьківщини. Революція Гідності, волонтерський, козацький патріотичний Рух опору агресорам і окупантам, герої АТО, Збройних Сил України, добровольці, що відстояли свободу і мир на нашій землі, створили умови для відновлення й посилення дружніх братніх стосунків з нащадками українських козаків. Палке бажання у важкі часи для українців бути разом в цих нових суворих історичних іспитах, з новою силою з`єднала сьогодні побратимів, які живуть в різних країнах.
Одним з таких яскравих прикладів є налагодження зв’язків із побратимами з Аргентини, які радо відгукнулися на пропозицією запорожців приєдналися до козацького Руху і створили курінь, який отримав назву МГО «Міжнародний союзу козаків “Запорозька Січ”». Представники далекої аргентинської Парани та Росаріо сьогодні вивчають матеріали про боротьбу за віру та волю учасників запорозького козацького руху, знайомляться з історією Українського козацького патріотичного Руху опору агресорам і окупантам, з культурно-історичними подіями, вивчають літературну класику й нові твори українською мовою, національні пісні, а також долучаються до опанування бойових козацьких звичаєвих мистецтв.
Учасниками першого в історії українсько-аргентинського телемосту стали представники Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ». Від аргентинської сторони були представлені старшини Парана Січі – отаман Микола Варениця (м. Парана, провінція Ентре-Рос) і Рене Пятничук (м. Росаріо, провінція Санта-Фе) з побратимами. У числі старійшин Запорозького куреня були голова Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, письменник і журналіст, модератор заходу Дмитро Сухінін (Гора), заступник начальника штабу Дмитро Миколенко, голова координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА, керівник школи «Спас» Костянтин Рижов, ветерани АТО та інші представники козацтва, науковці Запорозької області.
Протягом кількох годин учасники спільного міжнародного онлайн-заходу із задоволенням спілкувалися рідною українською мовою, розповідали один одному про збереження вікових традицій козацтва, разом співали стародавні пісні запорозьких козаків, декламували вірші, пишаючись звичаями предків. Аргентинські січовики із гордістю продемонстрували українські знамена, козацькі шаблі та інші козацькі атрибути, які вони зберігають. Масштабними темами для обговорення також стали особисті заслуги великих гетьманів Дмитра Вишневецького (Байди), Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, Пилипа Орлика, а також окремі етапи історії становлення української державності – УНР і Повстанський Рух.
Початок нової традиції, яка сприяє поширенню та популяризації міжнародного козацького руху, сподіваються учасники першого телемосту, стане основою для розвитку міцної дружби та співпраці нащадків українських козацьких родів.
Повну версію заходу дивіться тут: http://baida.zp-cossacks.com.ua/?p=2964#comment-68