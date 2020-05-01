«Агенція Регіональних ініціатив» успішно опанувала новий для України формат он-лайн конференцій, що підтвердила сьогоднішня зустріч в zoom-форматі за модерацією Олександра Павлова (керівника «Агенції Регіональних ініціатив») та за підтримки ГО «Платформа спільних дій».
Прес-конференція була присвячена відповіді на питання «Життя після кризи: як представники громадських організацій можуть вплинути на подолання соціальних та економічних наслідків пандемії».
Запрошений експерт французький політолог та журналіст Олів’є Ведрін підкреслив, що все більша кількість людей як на сході, так і на заходи перестає довіряти уряду, та цю втрату довіри буде дуже нелегко відновити. «Зараз всі занадто зациклені на пандемії, інші проблеми заоишаються поза увагою. Озброєні конфлікти, захват влади, поява нових гравців на політичних аренах – все це може привести до хаосу. Нажаль Європа в даний час не розглядає допомогу Україні в переліку пріоритетних завдань. ЄС наразі вирішує питання по ліквідації наслідків пандемії, допомоги громадянам ЄС та рестарту економіки. Україна повинна використовувати власні внутрішні ресурси та міняти старе покоління «комсомольців та комісарів», яке ще залишилося на керівних посадах.
Значну роль у всьому світі почнуть відігравати громадянські та неурядові організації, які є найближчі до людей та мають більший кредит довіри. Їх об’єднання в спільні національні утворення зможуть вирішити не тільки проблеми пов’язані з коронавірусом, але й інші поточні виклики».
Підтримав цю думку і Лев Власенко, доцент кафедри міжнародної економіки ЗІЕІТ, який наголосив, що за відсутності чіткої та достовірної статистики та при повної непередбачуваності наслідків пандемії, єдине, що дійсно має сенс – це об’єднуватися та будувати Суспільство взаємної довіри та підтримки.
Про свою діяльність під час кризи доповіли представники найвідоміших громадських організацій та благодійних фондів міста.
Наприклад, Анна Чернова (ЗОБФ «Посмішка дитини»), наголосила, що при наданні будь-якої допомоги, ми повинні не забувати про принцип «не нашкодь», допомога має надаватися цілеспрямовано та систематично. Інформація про одержувачів допомоги та представниках вразливих груп повинна збиратися, оброблятися та аналізуватися, щоб ніхто не був забутий та не залишився поза увагою.
Микола Колодяжний (БО «Благодійний фонд «Імпульс.ua») підкреслив, що зараз значну частину роботи уряду виконує волонтерський сектор. Він є гнучким, більш мобільним та швидше адаптується до нагальних потреб суспільства.
Представники БО «БФ «Карітас Запоріжжя» зробили акцент саме на безпеці волонтерів, які зараз виконують значну частину роботи. «Карітас Запоріжжя» проводить онлайн тренінги та вебінари по техніці безпеки та забезпечує волонтерів усіма необхідними засобами захисту, щоб запобігти зараженню та розповсюдженню вірусу.
Незалежно від напряму діяльності фондів та громадських організацій, всі представники зійшлися думки, що дуже важливо мати координаційний центр, який буде спрямовувати та перенаправляти допомогу туди, де вона дійсно потрібна та висловили щиру подяку Ірайсат Магомедалієвій та ГО «Запоріжжя. Платформа спільних дій».
По ходу розмов та доповідей виникли нові питання та проблеми, яким організатори ланки он-лайн конференцій вирішили присвятити наступні зустрічі.
Так, на травневої конференції будуть обговорювати питання, пов’язані з новими викликами щодо системи освіти. Як здавати ЗНО цього року? Як буде виглядати освіта після карантину? Які нові вимоги до вчителів та що таке «гібридна» система освіти? Всі ці та інші важливі питання розглянуть запрошені експерти та фахівці-освітяни.