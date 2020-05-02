НА КАРАНТИНІ. ЯК УНИКНУТИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ, ПРАЦЮЮЧИ НА ВІДСТАНІ?

Професійне вигорання – це синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу, пов’язаного з роботою, симптоми якого можна охарактеризувати як «відчуття виснаження, збільшення психічної віддаленості від власної роботи або почуття негативізму чи цинізму, пов’язане з роботою», унаслідок якого знижується професійна ефективність.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
Вигорання – наслідок професійного стресу
Воно виникає у зв’язку з порушенням балансу задоволення від самореалізації в професійному та особистому житті, а також від негативних факторів соціального, організаційного та соціально-психологічного характеру, які систематично впливають на психіку людини.
Хто в зоні ризику?
Професійне вигорання може виникнути в будь-кого незалежно від характеру діяльності, але передусім в осіб, чия робота пов’язана з регулярним спілкуванням, емоційними співпереживаннями та значним ступенем відповідальності.
Особливо важко не піддаватися стресу, якщо команда працює на відстані. До названих чинників додається ще й віддаленість і відсутність фізичного контакту з колегами.
Експрес-діагностика наявності симптомів професійного вигорання
Щоб дізнатися, чи маєте ви симптоми професійного вигорання, дайте відповіді на такі запитання:
Чи відчуваєте ви, що стали цинічними або критичними на роботі?
Чи змушуєте ви себе почати працювати? Ч
и важко вам братися за виконання нових завдань?
Чи відчуваєте ви роздратованість під час спілкування з колегами?
Чи бракує вам енергії, щоб залишатися продуктивним протягом усього робочого дня?
Чи важко вам зосередити увагу на роботі?
Чи перестали ви отримувати задоволення від власних досягнень?
Чи відчуваєте ви розчарування у своїй роботі?
Чи стали ви гірше спати? Чи виникли у вас головні болі, проблеми зі шлунком або кишечником, інші фізичні розлади?
Якщо ви відповіли «так» хоча б на одне із запропонованих запитань, цілком можливо, що у вас є симптоми професійного вигорання.
Симптоми професійного вигорання доцільно розділити на 3 групи
Психофізичні симптоми:
– хронічна втома;
– слабкість і млявість у м’язах;
– головний біль; – зниження імунітету;
– безсоння; – погіршення зору;
– підвищений біль у суглобах і попереку.
Додатково під час професійного вигорання можна спостерігати зміни ваги та зовнішнього вигляду, пов’язані з тим, що зазвичай стрес хочеться заїсти, хоча в окремих випадках вигорання може призвести й до втрати апетиту (наприклад після звільнення).
Соціально-психологічні симптоми:
– бажання втекти від усіх або образа на всіх та, як наслідок, прагнення до ізоляції та зменшення частоти спілкування з колегами; – ухилення від відповідальності, невиконання обов’язків, лінь; – звинувачення інших у власних проблемах, роздратування;
– заздрість, скарги на те, що комусь безпідставно щастить;
– скарги на власне життя та велику кількість роботи;
– песимізм, фокусування на негативі в усьому.
Психоемоційні ознаки:
– байдужість до власного життя та подій навколо;
– невпевненість у власних силах, зниження самооцінки;
– розчарування в оточенні; – утрата професійної мотивації;
– емоційна нестабільність, роздратування та невдоволення навколишніми;
– депресія, поганий настрій.
Перестаньте недооцінювати вплив професійного вигорання на власне психічне, емоційне й фізичне здоров’я та пам’ятайте, що синдроми психічного вигорання також нагадують депресію. У цьому стані важко зосередитися.
Проте професійне вигорання подолати легше, ніж це може здатися на перший погляд.
То як же зменшити ризики професійного вигорання?
Поради
Реально оцінюйте власні можливості та не бійтесь обговорювати їх із керівником і колегами
Якщо ви бачите, що не можете впоратись із завданням – про це потрібно сказати колегам. Цілком можливо, що так вам удасться змінити очікування чи досягти необхідних компромісів або рішень. Намагайтеся структурувати власні завдання на першочергові та ті, які можна відкласти.
Звертайтеся по підтримку
Незалежно від того, чи звертаєтеся ви до колег, друзів або партнерів, підтримка та співпраця можуть допомогти вам упоратися з тиском робочих проблем. Вислів «твої проблеми – це твої проблеми» недоречний у разі роботи в команді. Усі її члени мають бути впевнені, що вони в будь-який час можуть звернутися одне до одного по підтримку, адже усвідомлення такої можливості – один із запобіжників від професійного вигорання.
Знайдіть час для занять тим, що вас заспокоює, та фізичну активність
Вивчайте програми та методики, які допомагають упоратися зі стресом. Спробуйте займатися йогою або медитацією чи вправами з дихання тощо. Для цього достатньо зайти в YouTube та обрати те, що підходить саме вам. Регулярні фізичні навантаження у свою чергу допомагають “перезавантажувати” ваш мозок після роботи.
Намагайтеся побудувати дружні стосунки зі своїми колегами
Розвиток дружніх відносин з колегами також може допомогти вам запобігти професійному вигоранню. Звісно, це проблематично, коли команда працює на відстані. У рамках курсу ми наводимо приклади, як підтримати міжособистісні відносини в команді. Скористайтеся ними. Спробуйте діставати задоволення від спілкування з колегами. Для цього знайдіть спільні захоплення, цікаві теми та винесіть їх для обговорення в чат.
Знаходьте нових друзів
Ніколи не пізно встановлювати нові дружні стосунки та розширювати власне коло спілкування. Особливо якщо ви відчуваєте, що не маєте до кого звернутися по пораду чи підтримку. У такому випадку не варто обмежуватися друзями з роботи. Нові люди – це розширення кругозору, свіжі погляди та ідеї. Вони допоможуть відволіктися від рутини та зняти стрес.
Обмежуйте контакти з негативними людьми
Тривале спілкування з негативно налаштованими людьми, які постійно скаржаться, погано впливає як на ваш поточний настрій, так і на світосприйняття.
Якщо ж доведеться працювати з негативно налаштованими людьми, спробуйте обмежити час, який ви проводите разом.
Висипайтеся
Якісний сон забезпечує гарне самопочуття та допомагає захистити здоров’я. Пам’ятайте: робота не повинна підірвати ваше здоров’я.
Навчайтеся нового
Неважливо, що ви оберете: хобі, курси з підвищення професійної компетентності, е-курси з особистісного розвитку. Це – навчання, здобуття нових знань і підвищення компетентності. Усе це допоможе встановити нові зв’язки у вашому мозку, підготує вас до розв’язання нових професійних проблем, а також підвищить віру в себе як професіонала та особистість.
Розвивайте впевненість у собі та відкритість до змін
Обирайте книги, фільми, е-курси, тренінги, які допоможуть розвинути впевненість у собі та відкритість до змін. А це у свою чергу сприяє підвищенню власної самооцінки та додає впевненості у своїх здібностях і можливостях, сприяє покращенню таких особистих якостей, як відкритість, дружелюбність, самостійність і прагнення спиратися на власні сили. Також це сприятиме здатності конструктивно змінюватися в нових, інколи напружених умовах.
Професійного вигорання не слід боятися, адже це природно і з ним можна впоратися. Головне – пам’ятати про важливість осмислення всього, що з вами відбувається. Дотримуйтеся рекомендацій, шукайте балансу між роботою та особистим життям і не забувайте про важливість гарного та своєчасного відпочинку.
Галина Кудринська, експертка у сфері організаційної психології,
викладачка е-курсу «Командна робота на відстані: від організації роботи до результату»
на платформі «Спільнота практик.Сталий розвииток»( udl.despro.org.ua )