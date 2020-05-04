Для дистанційного користування податковими сервісами запоріжці отримали 24280 електронних ключів

За чотири місяці поточного року податківці видали мешканцям Запоріжжя та області 24280 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Усього за цей час за електронними довірчими послугами до податкової звернулося 9734 запоріжця. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість користувачів зросла на півтори тисячі, відповідно, електронних ключів – на три тисячі.
За допомогою кваліфікованого електронного підпису податкової служби можна користуватися десятками дистанційних сервісів від органів ДПС та інших державних і приватних систем. Цей перелік розміщений на сайті Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС: https://acskidd.gov.ua/partnership.
Нагадуємо, на період карантину підрозділи Кваліфікованого надавача ЕДП Інформаційно-довідкового департаменту ДПС надають електронні довірчі послуги лише за попереднім записом (до відповідного відокремленого пункту реєстрації).
Водночас електронні ключі можна отримати онлайн. Детальна інформація – за посиланням: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates. Перед користуванням радимо переглянути відеоінструкцію:
https://www.youtube.com/watch?v=aq606khOuYM&feature=youtu.be.
Головне управління ДПС у Запорізькій області