Компанія Mars надала допомогу українським лікарям і дітям з особливостями розвитку

Корпорація Mars в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19 виділила 20 мільйонів доларів США.
Компанії Mars Україна і Royal Canin Україна, які є підрозділами всесвітньо відомої корпорації Mars, надали благодійну допомогу лікарям та медперсоналу Київської обласної дитячої лікарні, лікарям ветеринарної медицини, а також 53 дітям з особливостями розвитку.
Лікарі та медперсонал Київської обласної дитячої лікарні отримають приблизно 30 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту, включаючи захисні маски, костюми біозахисту, респіратори і багато іншого. Партнером компаній в цьому проекті став благодійний фонд «Пацієнти України».
Також компанія Mars Україна надала засоби індивідуального захисту і продуктові набори для 53 дітей з обмеженими фізичними можливостями, в які увійшли не тільки продукти харчування, солодощі для дітей та їх батьків, а ще й корми для домашніх улюбленців, які живуть в цих сім’ях. Компанія вже кілька років піклується про дітей, підтримуючи різні благодійні заходи, що проводяться для них та їх сімей, а також просуваючи принципи інклюзивного суспільства.
Олександра Посівнич, член правління благодійної організації «Родина»: «Ми вдячні компанії Mars Україна за допомогу, надану дітям з особливостями розвитку, їх сім’ям і навіть їх домашнім улюбленцям! Ця допомога особливо цінна в цей важкий період, коли у батьків не завжди є можливість придбати найнеобхідніше для своїх дітей».
Додатково компанія Royal Canin Україна закупила 4,5 тисячі одиниць захисних щитків для передачі ветеринарним лікарям з різних міст країни. Це підтримає як безпеку роботи лікарів, які щодня рятують життя кішок і собак, так і власників домашніх вихованців, які відвідують клініки.
Загальна сума благодійної допомоги двох компаній в рамках даного соціального проекту в Україні склала 1 330 000 грн.
Довідка про компанію:
Корпорація Mars Incorporated – сімейна компанія з більш ніж віковою історією. Компанія є одним зі світових лідерів у виробництві кондитерських виробів, продуктів харчування, кормів для домашніх тварин, а також наданні послуг для ветеринарних клінік. В Україні компанія Mars представлена такими відомими брендами, як: SNICKERS®, MARS®, TWIX®, BOUNTY ®, M&M’S®, SKITTLES®, ORBIT®, ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, CHAPPI®, WHISKAS®, SHEBA® та іншими.