Суд над організаторами автопробігу на підтримку приватних підприємців відбудеться 7 травня

Завтра, 7 травня, о 8.40 в Олександрівському районному суді м.Запоріжжя відбудеться судове засідання за адміністративним протоколом, складеним поліцією на організатора автопробігу представників малого бізнесу Лідію Кривенко.
Нагадаємо, 22 квітня в Запоріжжі відбувся автопробіг підприємців. Запорізький малий бізнес таким чином хотів привернути увагу обласних і міських властей до проблеми виживання в умовах карантіна.Однако, за словами Лідії Кривенко, керівника запорізького міського союзу підприємців “Ніка” і організатора автопробігу-протесту, її почали залякувати штрафом ще в будівлі запорізької мерії, куди вона віднесла резолюцію з вимогами учасників автопробігу. Потім їй подзвонили з райвідділу поліції, і поцікавилися її адресою з метою привезти і вручити адмінпротокол. Однак, глава Лідія Кривенко повідомила, що приїде в райвідділ за протоколом сама.
Організатору автопробігу підприємців закидають порушення популярної сьогодні статті 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
Судове засідання відбудеться за адресою: Запоріжжя, ул.Александровская, 6, Зал судового засідання №3.