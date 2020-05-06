Тони спирту, “Коньяку” та “Віскі”: на Запоріжжі виявлено два підпільні цехи

Співробітники податкової міліції спільно з працівниками УСБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва прокуратури області встановили факт незаконного виробництва спирту.
У рамках розслідування кримінального провадження за ст. 204 КК України виявлено два приміщення, в якому було налагоджено виготовлення підакцизної продукції, а також склад з її зберігання. Реалізовувались товари через мережу Інтернет.
На підставі ухвали суду проведено обшуки на території Запорізької області та у м. Запоріжжя. За результатами обшуків вилучено понад 13,5 тисяч літрів сировини для виготовлення спирту, майже 7 тисяч літрів готового спирту, ароматизатори “Коньяк” та “Віскі”, а також комплектуючі та обладнання.
Орієнтовна вартість вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів складає 4,4 млн. грн. Алкогольна продукція буде досліджена шляхом проведення відповідних експертиз.
Розслідування у кримінальному провадженні триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до злочину.
Головне управління ДФС у Запорізькій області