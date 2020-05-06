В Запорізькій області за час карантину більше 9 тисяч громадян отримали статус безробітного

У період карантину збільшилась чисельність зареєстрованих безробітних. Так, з 12.03.2020 року по 30.04.2020 року статус безробітного отримали 9354 особи (в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року – 4202 безробітних). Серед осіб, які отримали статус безробітного в цей період, майже 42 відсотки втратили роботу під час карантину.
Особливо збільшилась реєстрація безробітних у квітні. В середньому по області щоденно статус безробітного отримували 393 особи, а у квітні минулого року було 120.
Середній вік зареєстрованих у період карантину безробітних становить 41 рік, 57 відсотків складають жінки, 31% – молодь до 35 років. Зареєстровано й 11 безробітних, які досягли 60 років, але не мають необхідного для призначення пенсії страхового стажу.
Переважна більшість зареєстрованих безробітних – це колишні працівники сфери торгівлі та послуг.
Однак зауважимо, що під час карантину стратегічно важливі підприємства продовжують свою роботу та потребують кадри. За період карантину за сприяння служби зайнятості були працевлаштовані 4261 людина, у тому числі 2731 в статусі безробітного.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 травня 2020 року – 1375 одиниць (у м. Запоріжжі – 599 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 18 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 13 безробітних).
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Найбільш затребуваними вакансіями на сьогодні є: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсар – ремонтник, сестра медична, продавець продовольчих товарів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та інші».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47