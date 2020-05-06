Вихід з коронавірусної кризи. Нові виклики для Запорізьких громад

Серйозне навантаження витримують місцеві бюджети під час подолання пандемії COVID-19. Так, Запорізька міська рада спрямувала на боротьбу з розповсюдженням коронавірусу 100 мільйонів гривень. Члени виконкому Мелітопольської міськради прийняли рішення про виділення з міського бюджету 4 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Бердянська міська рада виділила з місцевого бюджету 3,6 млн грн для придбання спеціалізованого медичного обладнання. На потреби медичних працівників в засобах індивідуального захисту та засобів лабораторної діагностики всі громади Запорізького краю виділили кошти з місцевих скарбниць.
Саме тому Асоціація міст України у листі до Прем’єр-міністра наголосила, що нині дуже важливо забезпечити системну та злагоджену взаємодію всіх гілок влади. Необхідно знаходити рішення, які забезпечать реалізацію прав громадян на охорону здоров’я, працю, підприємницьку діяльність, освіту, охорону та інші.
Для цього необхідно:
► відновити справедливість та притягнути до відповідальності всіх тих, хто працював під час карантину всупереч заборонам;
► надати медикам належне та обіцяне Урядом фінансування. Саме для цього було створено Стабілізаційний фонд у розмірі 64,7 млрд грн. З місцевих бюджетів за 53 дні карантину було витрачено 2 млрд грн на протидію COVID-19;
► забезпечити відкрите інформування в режимі реального часу про використання коштів Стабілізаційного фонду, на формування якого вилучили кошти з кожного місцевого бюджету для створення системи медичного забезпечення людей не тільки сьогодні, але й на випадок повторної хвилі пандемії;
► заблокувати законодавчі ініціативи, які передбачають зменшення доходів місцевих бюджетів. Українські муніципалітети, позбавлені частини доходів при формуванні Стабілізаційного фонду, фінансують велику частину витрат в боротьбі з короновірусом і при цьому і вже надали податкових пільг для малого та середнього бізнесу в обсязі більше 5 млрд грн;
► надати право органам місцевого самоврядування пом’якшувати умови карантину, відміняти обмеження господарської діяльності на підставі рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в залежності від ситуації з рівнем захворюваності, соціально-еконономічних умов в конкретних громадах.
АМУ сподівається, що у постанові Уряду, яка вносить зміни до постанови Уряду від 11 березня 2020 року №211 та передбачає пом’якшення обмежувальних заходів, будуть враховані пропозиції Асоціації міст України, що є саме тим майданчиком, де об’єднуються зусилля та знаходяться спільні рішення.
Голова Асоціаціі міст України Віталій Кличко виступив на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 4 травня, висловивши позицію муніципалітетів щодо виходу країни з карантину.
У виступі він зазначив, що завдяки вчасному введенню карантину в Україні вдається зберігати стабільну ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби. При цьому великий тягар боротьби з пандемією ліг саме на місцеве самоврядування.
«Ми – в кожному місті, містечку та селищі – опинилися один на один із загрозою, що постала. Місцева влада шукає ресурси, організовує закупівлю засобів захисту та тестів, забезпечує медичну допомогу. Ми цілодобово працюємо в своїх містах і селищах. І ми вистояли вже майже два місяці. Не допустили інфекційного вибуху, який би зруйнував систему охорони здоров’я. А тепер важливо – не звести нанівець усі зусилля. Не зробити так, що вірус вирветься з-під контролю. Не допустити катастрофи та вимушеного повернення до більш суворого карантину. Тому необхідно врахувати пропозиції Асоціації, у діалозі шукати й ухвалювати виважені справедливі рішення заради збереження здоров’я і життя людей, без політики», – сказав Голова АМУ Віталій Кличко.
Інна Бахтіна.
консультантка