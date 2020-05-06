Запорізькі роботодавці сплатили майже 2,8 мільярда гривень ЄСВ

У січні-квітні 2020 року надходження єдиного соціального внеску від запорізьких платників склали 2 мільярди 781 мільйон гривень (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, сплата ЄСВ порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 4,6 відсотка або на 119,3 мільйона.
Лише у квітні роботодавці регіону спрямували до пенсійного і соціальних фондів 692,2 мільйона гривень єдиного соціального внеску.
За чотири місяці найбільші відрахування забезпечили роботодавці м. Запоріжжя – 1 мільярд 428 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 462,9 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 260 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 185,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 74,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 71,6 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 69,2 мільйона тощо.
Усього на Запоріжжі нараховується 70749 платників єдиного соціального внеску.
Нагадаємо, що з 1 березня до 31 травня 2020 року тимчасово не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ, за неповну або несвоєчасну сплату єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), а також за несвоєчасне подання звітності з ЄСВ до податкових органів. Крім того, за цей період платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.
Це передбачено Законами України від 17.03.2020 р. №533-ІХ та від 30.03.2020 р. №540.
Головне управління ДПС у Запорізькій області