Запорізький бізнес спрямував до бюджету країни майже 2,5 мільярда гривень

У січні-квітні від запорізьких платників податків до державного бюджету надійшло 2 мільярди 498,6 мільйона гривень (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, який зазначив, що минулорічний рівень находжень перевищено на 181 мільйон або на 7,8 відсотка.
Так, за чотири місяці суб’єкти господарювання сплатили 1 мільярд 200 мільйонів гривень податку на додану вартість, що на 159,3 мільйона або на 15,3 відсотка більше, ніж торік.
З початку року до державної скарбниці надійшло 640 мільйонів 220 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зростання склало 49,4 мільйона або 8,4 відсотка.
Також з доходів запоріжців держбюджет отримав 202 мільйони 824 тисячі гривень військового збору, це на 13,1 мільйона або майже на 6,9 відсотка більше, ніж було спрямовано у січні-квітні попереднього року.
Крім того, підприємства регіону перерахували 288 мільйонів 348 тисяч гривень податку на прибуток, 51 мільйон 845 тисяч гривень рентної плати за користування надрами, 35 мільйонів 672 тисячі гривень екологічного податку, 20 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
У квітні надходження від запорізьких платників податків склали 514 мільйонів 125 тисяч, що на 6,5 відсотка більше сплаченої суми у відповідному періоді 2019 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області