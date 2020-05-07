Місцеві бюджети отримали від запорізьких платників податків майже три мільярди

За чотири місяці 2020 року до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло понад 2 мільярди 890,7 мільйона гривень (без врахування даних великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Це на 76,5 мільйона більше, ніж було сплачено у січні-квітні 2019 року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петро Філімонов, понад 66 відсотків доходів скарбниць забезпечили надходження податку на доходи фізичних осіб – з початку року платники спрямували 1 мільярд 920,7 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком зростання склало 148,2 мільйона.
Запорізькі підприємці, компанії та агровиробники, які застосовують спрощену систему оподаткування, перерахували 466,4 мільйона гривень єдиного податку. Рівень сплати до аналогічного періоду 2019 року збільшився на 16,5 мільйона.
За оренду і користування земельними ділянками місцеві громади отримали 260,5 мільйона. Зокрема, 228,6 мільйона гривень плати за землю надійшло від суб’єктів господарювання-юридичних осіб, 31,9 мільйона – від фізичних осіб.
Від реалізації підакцизних товарів до бюджетів направлено 53 мільйони гривень акцизного податку, що на 7,2 мільйона більше, ніж торік.
Підприємства регіону поповнили скарбниці на 51,5 мільйона гривень податку на прибуток, що перевищило минулорічний показник майже на два мільйони.
Крім того, сплачено 44 мільйони 950 тисяч гривень податку на нерухоме майно, що у порівнянні із січнем-квітнем попереднього року на 971 тисячу більше.
Головне управління ДПС у Запорізькій області