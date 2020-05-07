Одне з перших підприємств, яке скористалось допомогою Уряду, гарановано збереже зайнятість для 300 працівників

Щоб підтримати суб’єктів малого та середнього підприємництва для виплати працівникам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок зупинення (скорочення) діяльності, Уряд надає допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Така допомога бізнесу направлена на сприяння збереження зайнятості та запобіганню зростання безробіття у період карантину та після нього.
Центри зайнятості активно долучились до цієї роботи. Спочатку розвернувши широку інформаційну компанію, а зараз вже є перші позитивні приклади.
Підприємство ТОВ «Василівський завод МК» на чолі з директором Орестом Шеремет звернулось до Василівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та надали необхідний пакет документів. Після проходження всіх зазначених законодавством процедур, сьогодні директор Василівської районної філії Запорізького ОЦЗ Олена Грушко та директор ТОВ «Василівський завод МК» Орест Шеремет підписали договір, в якому визначені права та обов’язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості такого працівника та відповідальність сторін. Таким чином, на цьому підприємстві будуть гарантовано забезпечені трудові права 300 працівників та збережені робочі місця.
За словами директорки Запорізької обласної служби зайнятості Ірини Дуднік, така допомога надається за зверненням роботодавця і призначена для виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини. Станом на 6 травня 2020 року Комісією про надання допомоги по частковому безробіттю ЗОЦЗ вже прийнято рішення про призначення допомоги по частковому безробіттю 72 підприємствам регіону. Наразі це роботодавці та підприємці Василівського, Пологівського районів, міст Бердянськ, Мелітополь та Запоріжжя.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47