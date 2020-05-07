В умовах складної економічної ситуації влада знаходить нові можливості соціальної підтримки мільйонів українців, – Марина Лазебна

”Соціальні ініціативи Уряду та Президента спрямовані на підвищення соціального захисту найбільш вразливих категорій населення. І надзвичайно важливо, що в умовах коронакризи та складної економічної ситуації влада знаходить нові фінансові можливості та форми підтримки мільйонів українців. Соціальний блок Уряду спільно з командою Президента продовжує працювати над розробленням нових ініціатив, про які ми оперативно інформуватимемо”, – підкреслила Марина Лазебна на брифінгу в Кабінеті Міністрів.
Вже реалізовано ініціативу щодо виплати 1 тисячі гривень громадянам, пенсія яких менша за 5 тисяч гривень та особам з інвалідністю, здійснено доплати до пенсій людям старше 80 років, а також 4 травня розпочато виплати проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів.
З 6 травня підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до першої і другої груп платників єдиного податку, можуть скористатися можливістю отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 10 років. Допомога надаватиметься фізичним особам-підприємцям, які сплачували єдиний соціальний внесок у 2019 році, за зверненням одного із батьків (або опікунів) із числа ФОПів: на дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; на дітей віком від 6-ти до 10-ти років (включно) – 2 218 гривень.
Для зручності громадян, Міністерство соціальної політки розробило і впровадило електронний сервіс на сайті Мінсополітики, через який можна подати заяву і документи для призначення допомоги (офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики www.msp.gov.ua, розділ “е-сервіси” або за посиланням – https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua). Також можна скористатися Єдиним порталом державних послуг ”Дія”.
Міністр соціальної політики також повідомила, що Урядом прийнято важливе рішення щодо встановлення у 2020 році розмірів грошової допомоги для компенсації вартості путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Компенсація вартості путівок буде здійснюватися шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, закладам оздоровлення та відпочинку.
Прес-служба Міністерства соціальної політики,